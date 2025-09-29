3.64 BYN
От атомной энергетики до охраны здоровья - 15 вопросов обсудят в рамках Совета глав правительств СНГ
Автор:Стефания Винничек
29 сентября Национальная библиотека принимает у себя очередное заседание Совета глав правительств СНГ.
Минск вновь становится площадкой для глобального диалога. Традиционно встреча пройдет в двух форматах - узком и широком.
В проекте повестки дня заседания значатся 15 вопросов. В частности вопросы, касающиеся сотрудничества в научно-технологической сфере, в области лесного хозяйства и лесной промышленности, цифровых технологий, сельского хозяйства, строительства, использования атомной энергии в мирных целях.
В узком формате планируется рассмотреть вопрос по Стратегии научно-технологического развития СНГ на 2026-2035 годы.
2026 год в СНГ станет Годом охраны здоровья, а значит, что и этот вопрос будет ключевым в сегодняшнем обсуждении.