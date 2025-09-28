3.64 BYN
Министр промышленности, шахт и торговли Ирана прибыл в Беларусь
Автор:Редакция news.by
В ближайшие дни Минск станет центральной площадкой большой политики. В столице Беларуси стартуют сразу несколько масштабных событий - заседание Совета глав правительств СНГ, заседание Евразийского межправсовета и Международная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь".
В Национальный аэропорт Минск продолжают прибывать делегации стран-участниц. В их числе Иран. Одним из первых зарубежных гостей белорусской столицы стал министр промышленности, шахт и торговли Мохаммад Атабак.