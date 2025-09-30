Подписано соглашение между Смоленской и Витебской областями об открытии нового торгового дома

Минск в эти дни стал и связующим центром большой промышленности. Сегодня второй день работы международной выставки "ИННОПРОМ. Беларусь". Площадка важная, амбициозная и результативная - на выставке уже подписан ряд соглашений.

Главные темы, которые сейчас обсуждаются: новый подход к станкам, развитие станкостроительной отрасли до 2030 года. Говорят о роботизации и автоматизации производства, о создании банка компетенций, которым могут пользоваться предприятия Беларуси и России. Также будут вырабатывать какие-то основные пункты дорожной карты развития станкостроения на 5 лет вперед.

Российские регионы заинтересованы в покупке этих станков. Также россиян интересуют белорусские машины. Смоленская область приехала в составе 20 человек.

На площадке ИННОПРОМ 30 сентября было подписано первое соглашение между Смоленской областью России и Витебской областью Беларуси. Смоленщина активно покупает белорусскую технику: пассажирскую, а также сельскохозяйственную. Особое внимание уделяется строительной отрасли. Беларусь уже строит дороги в Смоленской области, но готова предлагать свои услуги, например, по возведению домов или школ.

Василий Анохин, губернатор Смоленской области:

"В период пребывания в Минске мы обнаружили для себя хорошее открытие - сеть товаров для дома, где сосредоточены различные бренды и производители именно белорусские, в том числе из Витебской области. Так как многие смоляне ездят в Витебск и Минск покупать различные товары народного потребления, мы приняли решение развернуть такую сеть и на территории нашего региона, в городе Смоленске".