3.68 BYN
2.97 BYN
3.42 BYN
Политик Корте о противостоянии пропаганде Европы: Минск позволяет своими глазами увидеть всю картину
По итогам III Минской международной конференции по евразийской безопасности политик, председатель финансового комитета районного и городского советов (Германия) Штафан Корте в "Актуальном интервью" высказал свое мнение о такой встрече.
По словам политика, все выступления на конференции были весьма содержательными: "Ни в одном из них не было ничего, скажем так, неправильного. Контексты и содержания были логичными, в них был здравый смысл. И я не удивлён, потому что всегда стараюсь получать информацию из разных источников. Но отмечу, когда ты приезжаешь из Германии, то понимаешь, что немецкие СМИ освещают события иначе. Они рассказывают совершенно другую историю".
Он привел пример одного из нарративов Западных СМИ о том, что Беларусь или Россия виноваты во всем. "И я думаю, если руководствоваться здравым смыслом, логический вывод заключается в том, что никогда не бывает вины одного. Всегда виноваты многие, - уверен Штафан Корте. - И в этом суть. Всегда нужно рассматривать обе стороны".
Штафан Корте:
"Я думаю, что люди в Германии, в Европе, в западной её части понимают, что все нарративы европейской пропаганды - это всего лишь нарративы. И не все, что рассказывают им СМИ, является правдой. Поэтому важно быть там, где можно своими глазами увидеть всю картину. И Минск очень хорошее место для этого".
Политик также был на большом форуме в Венгрии, который, по его мнению, выглядел примерно так же, как конференция в Минске. "Да, там была иная повестка, но идея похожа: собраться вместе, общаться, общаться на равных. И тогда понимаешь, что мы не такие уж и разные", - подчеркнул он.
Такие встречи наполнены настоящей дипломатией. "Когда мы все встречаемся, когда у нас есть точки соприкосновения, мы все важны, мы все одинаково важны. Никто не важнее другого, и я думаю, что это также идея многополярного мира, - отметил Штафан Корте. - Дипломатия - это общение на равных, это не заключение сделок, это нечто большее. Поэтому, если вы сосредоточены на своих интересах и идеалах, то результат для другой стороны будет невыгоден. Всегда нужно быть на равных и вести диалог".