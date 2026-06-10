Посол Беларуси назвал основную задачу первого Белорусско-китайского форума регионов

На связи с белорусским посольством в Пекине облисполкомы и Минский горисполком, профильные организации. Цель - провести ревизию проектов и документов, которые готовятся к подписанию.

"Ключевым моментом форума будут являться те проекты, которые сегодня будем рассматривать. Ведь основная задача - это прикладной характер таких мероприятий, чтобы они давали импульс новым экономическим контрактам, договорам, соглашениям, меморандумам. Поэтому сегодня очень важно посмотреть, на каком уровне у нас находится подписание контрактов, договоров, и при необходимости те направления, которые необходимо ускорить, сегодня будем и обсуждать".