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Посол Беларуси назвал основную задачу первого Белорусско-китайского форума регионов
Беларусь и Китай продолжают активную подготовку к проведению первого Форума регионов - 10 июня обсуждения проходят в онлайн-формате.
На связи с белорусским посольством в Пекине облисполкомы и Минский горисполком, профильные организации. Цель - провести ревизию проектов и документов, которые готовятся к подписанию.
Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:
"Ключевым моментом форума будут являться те проекты, которые сегодня будем рассматривать. Ведь основная задача - это прикладной характер таких мероприятий, чтобы они давали импульс новым экономическим контрактам, договорам, соглашениям, меморандумам. Поэтому сегодня очень важно посмотреть, на каком уровне у нас находится подписание контрактов, договоров, и при необходимости те направления, которые необходимо ускорить, сегодня будем и обсуждать".
Административный центр провинции Ганьсу - город Ланьчжоу - станет местом проведения форума. В числе организаторов Гродненская область. С китайской провинцией у белорусского региона установлены побратимские связи.