Посол Беларуси вручил верительные грамоты молдавскому лидеру Майе Санду

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Молдова Анатолий Бубен вручил верительные грамоты Президенту Молдовы Майе Санду. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Беларуси.

В рамках торжественной церемонии состоялась краткая беседа, в ходе которой Анатолий Бубен подтвердил заинтересованность в поддержании конструктивного диалога с Молдовой, а также проинформировал главу государства о нацеленности Минска на активизацию белорусско-молдавского торгово-экономического сотрудничества.