Посол КНР в Беларуси: Отношения между Минском и Пекином находятся на беспредельной высоте

Беларусь и Китай демонстрируют уникальный пример партнерства, основанного на доверии, искренности и уважении суверенитета - без скрытых условий и подводных камней. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков на торжественном приеме по случаю 76-летия со дня образования Китайской Народной Республики.

Поднебесная за менее чем 80 лет прошла путь от аграрной страны к мировой державе. Сегодня это вторая экономика планеты, крупнейший производитель и торговая сила, обеспечивающая более 30 % глобального экономического роста. Достижения Китая не имеют аналогов в мире.

Посол КНР в Беларуси тепло приветствовал гостей и подчеркнул, что отношения между Минском и Пекином находятся на "беспредельной высоте", в особенности благодаря личному активному участию лидеров двух стран.

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси:

"Китайско-белорусские отношения сейчас находятся на беспредельной высоте под руководством наших лидеров - Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента Александра Лукашенко. Наши отношения постоянно получают новую высоту. Сейчас они расширяются практически во всех областях, а взаимное доверие, взаимовыгодное сотрудничество и понимание между народами только укрепляются".