Председатель Кабинета министров Кыргызстана прибыл в Беларусь
Автор:Редакция news.by
Председатель Кабинета министров и руководитель Администрации Президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев прибыл в Беларусь с официальным визитом.
Из Национального аэропорта делегация отправилась на церемонию возложения цветов к монументу Победы и памятнику Герою Советского Союза Джумашу Асаналиеву.
Ожидается, что председатель Кабинета министров Кыргызстана примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправсовета, а также выступит на пленарной сессии международной промышленной выставки Иннопром. Беларусь.