Председатель Кабинета министров Кыргызстана прибыл в Беларусь

Председатель Кабинета министров и руководитель Администрации Президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев прибыл в Беларусь с официальным визитом.

Из Национального аэропорта делегация отправилась на церемонию возложения цветов к монументу Победы и памятнику Герою Советского Союза Джумашу Асаналиеву.