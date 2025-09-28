Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Председатель Кабинета министров Кыргызстана прибыл в Беларусь

Председатель Кабинета министров и руководитель Администрации Президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев прибыл в Беларусь с официальным визитом.

Из Национального аэропорта делегация отправилась на церемонию возложения цветов к монументу Победы и памятнику Герою Советского Союза Джумашу Асаналиеву.

Ожидается, что председатель Кабинета министров Кыргызстана примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправсовета, а также выступит на пленарной сессии международной промышленной выставки Иннопром. Беларусь.

