Премьер-министры стран ЕАЭС встретятся в Кыргызстане 14-15 августа

Премьер-министры стран Евразийского экономического союза встретятся 14-15 августа в Чолпан-Ате (Кыргызстан), где пройдет заседание Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Планируется, что на заседании будет утверждена программа развития биржевых торгов на общем биржевом (организованном) рынке товаров в рамках ЕАЭС, рассмотрены годовой отчет ЕЭК о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них, за 2024 год, а также доклады о ходе формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС.

Премьер-министры внесут изменения в план мероприятий по реализации основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств - членов ЕАЭС на 2024-2026 годы, обсудят ход реализации плана первоочередных мероприятий по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок в ЕАЭС и мероприятий, предусмотренных разделом "Цифровизация транспортных коридоров" плана по развитию торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и КНР.