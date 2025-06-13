Президент провел встречу с китайскими парламентариями

Мы сделаем все для укрепления нашей дружбы. Беларусь готова развивать сотрудничество с Китаем, реализуя совместные проекты.

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Цинвэем. Парламентарии КНР приехали в нашу страну накануне. В контексте укрепления всепогодного и всестороннего стратегического партнерства нынешний визит - важный шаг для дальнейшей активизации межпарламентского диалога между Беларусью и Китаем. Встреча проходит практически сразу после визита в Пекин нашего Президента и направлена на реализацию договоренностей на высшем уровне.

"Вы хорошо знаете, что наши с вами дипломатические, политические отношения, добрая дружба между нашими народами подкреплены серьезной экономической базой", - сказал белорусский лидер.

Он отметил, что на территории Беларуси с Китаем при совместном финансировании реализуется много проектов. "Мы готовы и дальше в этом отношении развивать наше сотрудничество", - заверил Александр Лукашенко.

По его словам, в современном мире в сотрудничестве большую роль играет народная дипломатия, основой которой является сотрудничество между депутатами парламентов. "Такую роль наши парламентарии играют еще и потому, что они находятся на переднем крае. Они непосредственно сталкиваются с проблемами народов. А мы с вами народные государства строим. Поэтому нам очень важно знать настроения людей и действовать в их интересах", - подчеркнул глава государства.