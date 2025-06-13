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Президент провел встречу с китайскими парламентариями
Мы сделаем все для укрепления нашей дружбы. Беларусь готова развивать сотрудничество с Китаем, реализуя совместные проекты.
Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Цинвэем. Парламентарии КНР приехали в нашу страну накануне. В контексте укрепления всепогодного и всестороннего стратегического партнерства нынешний визит - важный шаг для дальнейшей активизации межпарламентского диалога между Беларусью и Китаем. Встреча проходит практически сразу после визита в Пекин нашего Президента и направлена на реализацию договоренностей на высшем уровне.
"Вы хорошо знаете, что наши с вами дипломатические, политические отношения, добрая дружба между нашими народами подкреплены серьезной экономической базой", - сказал белорусский лидер.
Он отметил, что на территории Беларуси с Китаем при совместном финансировании реализуется много проектов. "Мы готовы и дальше в этом отношении развивать наше сотрудничество", - заверил Александр Лукашенко.
По его словам, в современном мире в сотрудничестве большую роль играет народная дипломатия, основой которой является сотрудничество между депутатами парламентов. "Такую роль наши парламентарии играют еще и потому, что они находятся на переднем крае. Они непосредственно сталкиваются с проблемами народов. А мы с вами народные государства строим. Поэтому нам очень важно знать настроения людей и действовать в их интересах", - подчеркнул глава государства.
Одним из пунктов программы нынешнего визита китайских парламентариев станет проведение второго заседания Комитета высокого уровня по сотрудничеству между законодательными органами двух стран. Планируется рассмотреть широкий круг вопросов белорусско-китайского сотрудничества, включая развитие межрегиональных связей.