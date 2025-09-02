Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Путин: Встречи с Лукашенко даром не проходят

Встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко даром не проходят, сообщил в Пекине на встрече с белорусским лидером Президент России Владимир Путин, пишет БЕЛТА.

Президент России обосновал это утверждение тем, что объем товарооборота между странами уже составляет свыше 50 млрд долларов, сопоставимые масштабы сотрудничества у России  всего с несколькими странами.

