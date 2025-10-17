Ректор БГУИР: Китай видит в Беларуси не только политического партнера, но и очень хорошего друга

Фото: Sputnik news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7359bae5-1fd1-4f49-be74-da96212b737d/conversions/c6ee1763-17c7-490b-b9e2-c4abb5188460-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7359bae5-1fd1-4f49-be74-da96212b737d/conversions/c6ee1763-17c7-490b-b9e2-c4abb5188460-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7359bae5-1fd1-4f49-be74-da96212b737d/conversions/c6ee1763-17c7-490b-b9e2-c4abb5188460-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7359bae5-1fd1-4f49-be74-da96212b737d/conversions/c6ee1763-17c7-490b-b9e2-c4abb5188460-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Sputnik

Ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) Вадим Богуш в "Актуальном интервью" рассказал о глубоком сотрудничестве между Беларусью и Китаем, которое выходит за рамки политического партнерства и строится на принципах дружбы и гармоничного развития.

Мне кажется, что Китай видит в Беларуси не только политического партнера, но и очень хорошего друга. И это проявляется во многих проектах, которые мы реализуем - экономических, гуманитарных. Вадим Богуш

Он подчеркнул особый подход КНР: "Китай не смотрит на Беларусь как на страну-объект для инвестиций, например, или для какого-то политического влияния. И это очень дорогого стоит. На основании такого отношения, я думаю, и должен строиться многополярный мир".

"У китайской цивилизации, которая имеет многотысячную историю, есть и исторический опыт, который позволяет Китаю несколько по-иному смотреть на развитие социума на Земле в целом. И сейчас это очень востребовано. КНР, по сути, это альтернатива однополярному мироустройству, - подчеркнул ректор. - Китай понимает, что развитие может быть только гармоничное, где институт подавления заменяется на институт гармоничного сотрудничества".