Ректор БГУИР: Китай видит в Беларуси не только политического партнера, но и очень хорошего друга
Ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) Вадим Богуш в "Актуальном интервью" рассказал о глубоком сотрудничестве между Беларусью и Китаем, которое выходит за рамки политического партнерства и строится на принципах дружбы и гармоничного развития.
Мне кажется, что Китай видит в Беларуси не только политического партнера, но и очень хорошего друга. И это проявляется во многих проектах, которые мы реализуем - экономических, гуманитарных.
Он подчеркнул особый подход КНР: "Китай не смотрит на Беларусь как на страну-объект для инвестиций, например, или для какого-то политического влияния. И это очень дорогого стоит. На основании такого отношения, я думаю, и должен строиться многополярный мир".
"У китайской цивилизации, которая имеет многотысячную историю, есть и исторический опыт, который позволяет Китаю несколько по-иному смотреть на развитие социума на Земле в целом. И сейчас это очень востребовано. КНР, по сути, это альтернатива однополярному мироустройству, - подчеркнул ректор. - Китай понимает, что развитие может быть только гармоничное, где институт подавления заменяется на институт гармоничного сотрудничества".
Как отметил он, это соответствует национальным приоритетам Республики Беларусь. "Также это очень важный инструмент геополитики, который позволяет выстроить сотрудничество с партнерами на уровне мировых лидеров, такими как Китайская Народная Республика, Российская Федерация", - обозначил Вадим Богуш.