3.57 BYN
3.21 BYN
3.36 BYN
Рыженков: Настоящим кризисом демократии является сама Европа
Настоящим кризисом демократии является сама Европа, которая нарушает все базовые человеческие ценности. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, выступая 24 февраля в Женеве на сегменте высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), сообщает БЕЛТА.
"Для чего сегодня люди в мире выходят на улицы? - задал вопрос глава внешнеполитического ведомства. - Мы же видим это в Беларуси по BBC, CNN, Euronews - когда сталкиваются с банальными жизненными проблемами. Так называемый коллективный Запад охвачен акциями гражданского неповиновения, мы это все видим. Участники с большего не интересуются ни защитой СМИ, ни какими-то политическими правами".
Максим Рыженков продолжил: "Мир и безопасность, рабочие места и зарплата, пенсии и социальные гарантии - вот основные триггеры, которые выводят на улицы сегодня миллионы людей в Старом Свете, те миллионы, которые давно разочаровались в способности решить свои проблемы через выборы, мы видим по количеству участвующих".
Он задал вопрос: "Да и в принципе можно ли признать образцовой ситуацию со свободами и правами СМИ в Старом Свете? Я соглашусь с утверждением, которое недавно широко разошлось, - настоящим кризисом демократии является сама Европа, которая нарушает все базовые человеческие ценности. Это уже понимают и в Белом доме. Большинство из нас, а я это видел по выступлениям, которые были до меня, осознают, что правозащитная тематика развивается в неправильном направлении, все больше приобретая противоречивый и разделительный характер".
"Мы скоро все забудем цивилизационный путь развития этих самых прав", - заметил министр.