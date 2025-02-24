Рыженков: Настоящим кризисом демократии является сама Европа

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Настоящим кризисом демократии является сама Европа, которая нарушает все базовые человеческие ценности. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, выступая 24 февраля в Женеве на сегменте высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), сообщает БЕЛТА.

"Для чего сегодня люди в мире выходят на улицы? - задал вопрос глава внешнеполитического ведомства. - Мы же видим это в Беларуси по BBC, CNN, Euronews - когда сталкиваются с банальными жизненными проблемами. Так называемый коллективный Запад охвачен акциями гражданского неповиновения, мы это все видим. Участники с большего не интересуются ни защитой СМИ, ни какими-то политическими правами".

Максим Рыженков продолжил: "Мир и безопасность, рабочие места и зарплата, пенсии и социальные гарантии - вот основные триггеры, которые выводят на улицы сегодня миллионы людей в Старом Свете, те миллионы, которые давно разочаровались в способности решить свои проблемы через выборы, мы видим по количеству участвующих".

Он задал вопрос: "Да и в принципе можно ли признать образцовой ситуацию со свободами и правами СМИ в Старом Свете? Я соглашусь с утверждением, которое недавно широко разошлось, - настоящим кризисом демократии является сама Европа, которая нарушает все базовые человеческие ценности. Это уже понимают и в Белом доме. Большинство из нас, а я это видел по выступлениям, которые были до меня, осознают, что правозащитная тематика развивается в неправильном направлении, все больше приобретая противоречивый и разделительный характер".