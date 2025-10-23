Рыженков передал Президенту Алжира личное послание от Лукашенко

Белорусская делегация во главе с министром иностранных дел Максимом Рыженковым посещает с рабочим визитом Алжирскую Народную Демократическую Республику. В первый день визита главу МИД принял Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, подтвердив высокий уровень политического взаимодействия между двумя странами.



Максим Рыженков передал алжирскому лидеру оригинал личного послания Президента Республики Беларусь с видением белорусской стороны по развитию двустороннего сотрудничества с акцентом на экономику.



Обсуждены предстоящие контакты на высшем уровне. Ключевым элементом программы визита стали переговоры министра иностранных дел Беларуси с алжирским коллегой. Также Максим Рыженков встретился с министром фармацевтического производства, главой министерства промышленности и группой руководителей алжирских предприятий.



Стороны обсудили вопросы промышленной кооперации, стандартизации и сертификации. Договорились о проведении целого ряда экспертных переговоров, которые состоятся в ближайшее время.