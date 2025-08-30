А с чего начинались белорусско-китайские отношения? Короткая ретроспектива в историю и к чему привела всепогодная дружба в реальном выражении (что сегодня можно потрогать руками).

"Наша страна должна развиваться как Китай" - цитата Президента, которая прозвучала накануне саммита ШОС в интервью журналистам из Поднебесной - Медиакорпорации CMG.

Минск и Пекин на расстоянии "одного звонка". Так было не всегда. Когда Беларусь только обрела свою суверенность, в 90-х Китай не был так хорош. Но быстро рос.

Парламент, Президент сам об этом будет говорить, тогда сильно критиковал его идею "смотреть на Восток".

В 1995-м уже в статусе Президента Первый был там с визитом. И вот после этого у Пекина появилось свое лобби в Беларуси.

Как уже показывает практика, эта ставка была очень правильной.

Что случилось с Китаем за эти 30 лет? Для понимания, в 60-х годах в Китае был голод. Жестче, чем в 90-е после развала Союза (то, с чем мы можем сравнить в нашей истории).

Мао Цзэдун, Дэн Сяопин, Цзян Цзэминь, Ху Цзиньтао и Си Цзиньпинь - это последовательно лидеры, которые руководили Китаем.

Начиная с Сяопина, официальный Пекин начал расти, с Цзэминем белорусы уже работали.

Тогда с поездкой Александра Лукашенко начали настраиваться дипотношения. Посольство открылось в 1992-м, но такого плотного контакта с Китаем никто особо в Минске не хотел. Пока не случился визит в 1995-м.

Почему это очень важно понимать? Потому что, выбирая себе партнеров, лучше бегать с теми, кто бегает быстро и "плавает результативно".

В цифрах.

Графика экспорта Китая news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8fc8996-9c62-4c66-83cf-d0393cb66b39/conversions/fe480fec-c777-4143-8463-f273d56728de-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8fc8996-9c62-4c66-83cf-d0393cb66b39/conversions/fe480fec-c777-4143-8463-f273d56728de-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8fc8996-9c62-4c66-83cf-d0393cb66b39/conversions/fe480fec-c777-4143-8463-f273d56728de-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8fc8996-9c62-4c66-83cf-d0393cb66b39/conversions/fe480fec-c777-4143-8463-f273d56728de-xl-___webp_1920.webp 1920w

Если Китай в 80-х мог экспортировать, а соответственно и создавать, товаров на 10 млрд долларов, то в 2015-м это был уже трлн. В 2025-м эта цифра стала в 3 раз больше.

Успехи Китая можно сложить в одну фразу: за последние 40 лет Китай превратился из бедной аграрной страны в экономически успешную сверхдержаву.

Отношения Беларуси и Китая.

16 раз Александр Лукашенко летал в Китай на переговоры. Можно смело умножить эту цифру минимум на два и получится количество переговоров на других площадках, в формате саммитов и конференций, с участием лидеров государств.

На сколько нужно умножить, чтобы получить количество телефонных переговоров, сложно предположить.

Но по тому, как развиваются китайские инициативы в Беларуси, начиная со строительства "Великого камня" (индустриальный парк, площадка для компаний и опорная точка экономического пояса "Шелкового пути") - это одна из основных китайских идей, на которых в том числе строятся наши отношения. Заканчивая, как в народе говорят, "китайским бассейном" или "китайским стадионом" - это Национальный футбольный стадион, который был построен пекинской стороной в знак расположения и дружбы. (Здесь, как в обычной дружбе между людьми, все хотят дарить значимые и главное нужные подарки).

Глядя на эти шаги политические и экономические, становится понятно, что и Пекину и Минску важно выстраивать отношения.

Вступление в ШОС стало еще одним таким шагом. Начинавшаяся как региональная группа в области безопасности, сейчас ШОС - это организация, которая охватывает треть мирового населения, четверть суши земного шара и четверть мирового ВВП. С присоединением Индии, Пакистана, Ирана и нас ШОС в настоящее время насчитывает 10 государств-членов, а также 2 страны-наблюдателя и 14 стран-партнеров по диалогу.

Главное - это центр принятия решений, где Беларусь принимает решения.