Сергей Панасюк назвал приезд главы ЕК на границу с Беларусью "рекогносцировкой"

Сергей Панасюк, глава дипмиссии Беларуси при ЕС, назвал приезд главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на военные объекты стран, граничащих с Россией и Беларусью, "рекогносцировкой", пишет ТАСС.

"Рекогносцировка высоких еврочиновников на границе с Беларусью выглядит особенно цинично на фоне развернутой вблизи нашей границы в Литве немецкой танковой бригады, номер которой совпадает с аналогичным подразделением, атаковавшим Брестскую крепость в 1941 году и участвовавшим в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны", - отметил Сергей Панасюк.