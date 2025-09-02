3.69 BYN
Сергей Панасюк назвал приезд главы ЕК на границу с Беларусью "рекогносцировкой"
Сергей Панасюк, глава дипмиссии Беларуси при ЕС, назвал приезд главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на военные объекты стран, граничащих с Россией и Беларусью, "рекогносцировкой", пишет ТАСС.
"Рекогносцировка высоких еврочиновников на границе с Беларусью выглядит особенно цинично на фоне развернутой вблизи нашей границы в Литве немецкой танковой бригады, номер которой совпадает с аналогичным подразделением, атаковавшим Брестскую крепость в 1941 году и участвовавшим в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны", - отметил Сергей Панасюк.
По его словам, в нынешних условиях "граждане ЕС должны искать защиту не от соседей, а от собственного руководства, которое последовательно втягивает европейцев в военный конфликт, что вряд ли отвечает интересам европейского населения".