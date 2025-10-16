3.71 BYN
СНГ - больше, чем содружество: как формат решает внутренние споры и сдерживает внешние угрозы
Политический аналитик Петр Петровский в программе "Актуальное интервью" рассказал о роли Содружества Независимых Государств в условиях современных вызовов.
По его словам, СНГ не только координирует общие усилия стран постсоветского пространства, но и помогает решать внутренние противоречия, углублять экономическую интеграцию и противостоять внешним угрозам. Аналитик подчеркнул, что формат остается актуальным для обеспечения суверенитета и экономических преимуществ.
Петр Петровский отметил, что СНГ играет ключевую роль в координации общих усилий и ответе на вызовы времени. "Благодаря именно формату СНГ постсоветское пространство на сегодняшний день может не только координировать общие усилия, но и отвечать на вызовы времени, и более того, решать внутренние вопросы", - подчеркнул аналитик.
Ярким примером стал недавний саммит в Душанбе, где состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева. "Она продемонстрировала, что внутренние непонимания, недоразумения, могут решаться именно в рамках саммита СНГ, что и было сделано", - отметил Петр Петровский.
Одним из приоритетов СНГ аналитик назвал углубление интеграционного сотрудничества. Не все члены Содружества входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), но крупные страны, такие как Узбекистан и Азербайджан, активно используют зону свободной торговли СНГ. "Эти страны хотят в рамках зоны свободной торговли Содружества независимых государств работать, иметь доступ на рынки, взаимодействовать и модернизироваться", - объяснил Петр Петровский.
Особое внимание он уделил взаимодействию СНГ с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). "Нужно усиливать работу между СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества, потому что ШОС - это, конечно же, огромнейший потенциал", - заявил аналитик.
По его словам, ШОС объединяет страны Евразийского континента, генерирующие более трети мирового ВВП, и уже вышла за рамки региональной организации, став полноценной международной структурой.
"Для наших стран сотрудничество с ШОС - это вопрос защиты суверенитета, независимости и справедливого демократического мироустройства в международных отношениях", - добавил Петр Петровский.
Несмотря на успехи, формат СНГ сталкивается с серьезными вызовами, в первую очередь со стороны Запада. "Против СНГ происходит гибридная атака со стороны Запада", - предупредил аналитик.
Как пример он привел Молдову, где заморозка участия в СНГ приводит к потере экономических возможностей: "Молдова сегодня из-за фактической заморозки своего участия в СНГ теряет огромные возможности для собственной экономики. Выход на рынок СНГ, а я напомню, что Молдова является участником зоны свободной торговли, приводит к тому, что там происходит рецессия, ухудшение качества жизни, деградация сельского хозяйства".
Петр Петровский также упомянул попытки аналогичных сценариев в отношении других членов СНГ. "Мы помним, с Арменией похожие попытки были, да, и с другими членами. Они ведут к дезинтеграции СНГ и потере этими странами своих географических и экономических преимуществ", - отметил он.
В этом контексте важна роль Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая дополняет СНГ в сфере безопасности. "У нас по безопасности организация договора коллективной безопасности действует, но СНГ более широкий момент затрагивает", - пояснил аналитик.
СНГ активно участвует в миротворческих миссиях - от Приднестровья, где реализуется миротворческая операция, нестабильная ситуации в Карабахе, где до недавнего времени располагались миротворческие силы СНГ, и до сдерживания террористических угроз в Центральной Азии.
"Взаимодействие в рамках СНГ позволяет как раз держать этот баланс и не допускать дестабилизацию ситуации на пространстве СНГ", - подчеркнул Петр Петровский.
Аналитик не забыл и о повседневных выгодах от СНГ для обычных граждан. "Когда мы ходим на рынок, то мы видим товары членов СНГ, зона свободной торговли во многих странах действует", - сказал он.
Также, кроме Туркменистана, со всеми другими странами СНГ действует безвизовый режим, что облегчает путешествия и обмен.