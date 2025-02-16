Телефонные переговоры Трампа с Путиным обсудим в рубрике "Таблица Менделевой"

Телефонные переговоры Трампа с Путиным продолжают обсуждать в мире.

Аналитики и эксперты пытаются предугадать, какими будут следующие шаги. А сам президент США назвал прошедшие переговоры чрезвычайно продуктивными. И уже СМИ подсчитали: беседа состоялась спустя 1 665 дней тишины.

Подробности в рубрике "Таблица Менделевой".

Телефонный разговор Путина и Трампа. Можно ли говорить о начале переговоров по украинскому конфликту?

Этап новой холодной войны остался позади? Этот телефонный звонок продолжают обсуждать во всем мире. На одном конце провода - Москва, на другом - Вашингтон. Дональд Трамп и Владимир Путин провели полуторачасовой разговор. Обсуждали Ближний Восток, вопросы энергетики и мир в Украине. От скорости установления которого зависят судьбы миллионов человек.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента РФ:

"Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Президент Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричины конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров".

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Звонок Дональда Трампа в Кремль вызвал вполне ожидаемую истеричную реакцию со стороны демократов в Конгрессе. Возмущены и британские журналисты - пишут "Шокирующий призыв Трампа к Путину прекратить войну - но мирное соглашение разве не предательство Украины?"

Габриэлюс Ландсбергис, бывший глава МИД Литвы:

"Никакого членства в НАТО, никакой отправки военных (на Украину)? У делегатов, которые летят на переговоры в Мюнхен, плохие новости для Зеленского".

Быстро поддержал предложение Трампа генеральный секретарь НАТО. Подчеркнув, что он "абсолютно поддерживает" мирные переговоры по Украине.

Марк Рютте, генсек НАТО:

"У нас никогда, никогда не должно повториться такого снова. Так что я абсолютно за мир. Я за мирные переговоры. Абсолютно. Но в то же время мы должны быть уверены в том, что из этих переговоров что-то получится".

В европейском саду опасаются полного ухода США из Европы и коллапса послевоенной системы безопасности. Глава евродипломатии еще накануне заявила, что ЕС не примет соглашение по Украине без участия Европы в его достижении. Вот и после разговора страны ЕС стали напрашиваться за стол переговоров.

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После того как американский лидер поговорил с Владимиром Путиным, он созвонился с Зеленским. И как сообщает Politico, Трамп четко сказал Зеленскому отказаться от надежды вернуть территории, находящиеся под контролем России.

Экс-глава Совета США по международным отношениям Хаас:

"Интересно, что сначала два больших лидера поговорили, а потом уже позвонили Зеленскому. Это происходит, к большому сожалению. Значит, и соглашение будет достигнуто за его спиной".

"Это интересный вопрос. Я думаю, им придется заключить мир. Их людей убивают, и я думаю, что им придется заключить мир!" - Дональд Трамп, президент США ответил на вопрос журналисту, рассматривает ли он Украину как равноправного участника этого мирного процесса.

Тратиться на Украину Вашингтон больше не готов. Напротив, планирует "вернуть" деньги. Накануне в интервью Fox News Трамп заявил, что Украина должна возместить Соединенным Штатам 500 млрд долларов виде редкоземельных металлов. Киев кормили обещаниями о "поддержке" до последнего украинца, а по итогу - оставили у разбитого корыта.