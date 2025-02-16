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Телефонные переговоры Трампа с Путиным обсудим в рубрике "Таблица Менделевой"
Телефонные переговоры Трампа с Путиным продолжают обсуждать в мире.
Аналитики и эксперты пытаются предугадать, какими будут следующие шаги. А сам президент США назвал прошедшие переговоры чрезвычайно продуктивными. И уже СМИ подсчитали: беседа состоялась спустя 1 665 дней тишины.
Подробности в рубрике "Таблица Менделевой".
Телефонный разговор Путина и Трампа. Можно ли говорить о начале переговоров по украинскому конфликту?
Этап новой холодной войны остался позади? Этот телефонный звонок продолжают обсуждать во всем мире. На одном конце провода - Москва, на другом - Вашингтон. Дональд Трамп и Владимир Путин провели полуторачасовой разговор. Обсуждали Ближний Восток, вопросы энергетики и мир в Украине. От скорости установления которого зависят судьбы миллионов человек.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента РФ:
"Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Президент Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричины конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров".
Звонок Дональда Трампа в Кремль вызвал вполне ожидаемую истеричную реакцию со стороны демократов в Конгрессе. Возмущены и британские журналисты - пишут "Шокирующий призыв Трампа к Путину прекратить войну - но мирное соглашение разве не предательство Украины?"
Габриэлюс Ландсбергис, бывший глава МИД Литвы:
"Никакого членства в НАТО, никакой отправки военных (на Украину)? У делегатов, которые летят на переговоры в Мюнхен, плохие новости для Зеленского".
Быстро поддержал предложение Трампа генеральный секретарь НАТО. Подчеркнув, что он "абсолютно поддерживает" мирные переговоры по Украине.
Марк Рютте, генсек НАТО:
"У нас никогда, никогда не должно повториться такого снова. Так что я абсолютно за мир. Я за мирные переговоры. Абсолютно. Но в то же время мы должны быть уверены в том, что из этих переговоров что-то получится".
В европейском саду опасаются полного ухода США из Европы и коллапса послевоенной системы безопасности. Глава евродипломатии еще накануне заявила, что ЕС не примет соглашение по Украине без участия Европы в его достижении. Вот и после разговора страны ЕС стали напрашиваться за стол переговоров.
После того как американский лидер поговорил с Владимиром Путиным, он созвонился с Зеленским. И как сообщает Politico, Трамп четко сказал Зеленскому отказаться от надежды вернуть территории, находящиеся под контролем России.
Экс-глава Совета США по международным отношениям Хаас:
"Интересно, что сначала два больших лидера поговорили, а потом уже позвонили Зеленскому. Это происходит, к большому сожалению. Значит, и соглашение будет достигнуто за его спиной".
"Это интересный вопрос. Я думаю, им придется заключить мир. Их людей убивают, и я думаю, что им придется заключить мир!" - Дональд Трамп, президент США ответил на вопрос журналисту, рассматривает ли он Украину как равноправного участника этого мирного процесса.
Тратиться на Украину Вашингтон больше не готов. Напротив, планирует "вернуть" деньги. Накануне в интервью Fox News Трамп заявил, что Украина должна возместить Соединенным Штатам 500 млрд долларов виде редкоземельных металлов. Киев кормили обещаниями о "поддержке" до последнего украинца, а по итогу - оставили у разбитого корыта.
Стрелки часов Судного дня - на отметке в 89 секунд. Во многом от происходящих сейчас событий зависит, остановят ли они свой ход или продолжат безвозвратно двигаться вперед к полуночи.