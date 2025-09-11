Транзитная нагрузка в пункте пропуска "Каменный Лог" увеличилась

Сорванные путешествия, недоставленные товары, отмененные встречи - все из-за того, что Польша 11 сентября в полночь намерена полностью закрыть границу с Беларусью.

Ожидается, что основная транзитная нагрузка ляжет на действующие пункты пропуска с Литвой, благо их не закрывают.

Пропускная способность пункта пропуска "Каменный Лог" более 1 тыс. единиц транспорта в сутки, однако сейчас ситуация намного сложнее.

Например, 9 сентября за сутки литовская сторона пропустила на свою территорию лишь 13 % фур от нормы.

По состоянию на 10 часов утра 11 сентября в очереди ожидают 250 легковых и 340 грузовых автомобилей. Это чуть больше, чем 10 сентября вечером, а закрытие границы со стороны Польши добавит работы на этом участке.

Не все могут выехать в Литву из Беларуси на личном автомобиле. С февраля 2025 года литовская сторона серьезно ужесточила требования въезда: он разрешен на легковом автомобиле, не предназначенном для продажи и принадлежащем гражданину Беларуси. Человек, пересекающий границу, должен иметь литовскую визу или временный/постоянный вид на жительство в Литве, позволяющий ему въехать в ЕС, и управлять транспортным средством для личного пользования.

Также посетить Литву можно на авто, не предназначенном для продажи и принадлежащем гражданину ЕС при условии, что он является резидентом Беларуси и при поездке в ЕС управляет авто в личных целях. Эти два критерия сильно сокращают количество желающих попасть в Евросоюз через Литву.