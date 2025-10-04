ЦИК Беларуси отметил спокойную обстановку на выборах в Грузии

ЦИК Беларуси отмечает спокойную обстановку на участках для голосования в Грузии и хорошую подготовку членов комиссий. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ЦИК.

В Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. За голосованием наблюдают секретарь ЦИК Беларуси Елена Балдовская и член ЦИК Екатерина Федосенко.

Елена Балдовская отметила спокойную обстановку на участках для голосования и хорошую подготовку членов комиссий, которые дают полные ответы о порядке голосования и работе оборудования. Она также сообщила, что избиратели положительно оценивают использование новых технологий при голосовании.

По всей стране действует 3061 избирательный участок, из которых голосование в 2284 проходит в электронном формате, а в 777 - традиционным способом, включая десять избирательных участков, созданных в исключительном порядке и открытых в пенитенциарных учреждениях.

Общее число избирателей составляет 3 513 818 человек, 3 130 348 избирателей имеют возможность участвовать в выборах с использованием электронных технологий.

На участках применяются сканеры бюллетеней, ведется автоматический подсчет голосов.

Для исключения двойного голосования избирателям наносят на большой палец руки специальный маркет, который виден под ультрафиолевым светом, каждого пришедшего на участок проверяют на предмет голосования.