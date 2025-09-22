ЦК Компартии Китая и КГК Беларуси обсудили вопросы противодействия коррупции

Противодействие коррупции и совместные программы Беларуси и Китая 22 сентября обсудили в госконтроле. Председатель КГК Беларуси Василий Герасимов встретился с заместителем секретаря Центральной комиссии Компартии Китая по проверке дисциплины Фу Куем.

Белорусская сторона детально ознакомила коллег со структурой и полномочиями ведомства, особо отметив роль Департамента финансовых расследований и финансового мониторинга в противодействии экономическим преступлениям. Обе стороны подтвердили взаимный интерес к развитию сотрудничества в этой области.

Взаимодействие между контрольными органами двух стран носит многоплановый характер. КГК активно участвует в мероприятиях ШОС, а в 2018 году было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве. Одним из его практических результатов стала текущая обучающая программа для представителей госконтроля в Нанкине.