Турчин: Проблемы и вызовы в экономиках стран одинаковые, и решать их нужно сообща

Несмотря на географический охват интеграционных объединений постсоветского пространства, проблемы и вызовы в экономиках стран одинаковые, и решать их нужно сообща. Об этом на заседании Евразийского межпрасовета заявил белорусский премьер Александр Турчин, отметив в этом особую роль ЕАЭС.

Минск в эти дни приобрел статус столицы регионального сотрудничества. В целом в год председательства белорусское государство сделало акцент на развитии технологического потенциала и кооперации, повышении продовольственной безопасности, завершении формирования единого транспортного пространства, а также выравнивании условий для развития экономик.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"В эти дни Минск приобрел статус столицы регионального сотрудничества. Вчера мы обсуждали вопросы взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств, а сегодня переходим к повестке Евразийского экономического союза. Все это подкреплено примером нашего реального партнерства, представленного на международной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь", где мы смогли предметно рассмотреть вопросы развития промышленного сектора, продемонстрировать свои достижения, обозначить задачи и цели на будущее. Несмотря на то, что географический охват интеграционных объединений постсоветского пространства разный, проблемы и вызовы в экономиках стран одинаковые, и решать их нужно сообща. ЕАЭС является наиболее продвинутым форматом экономической интеграции".