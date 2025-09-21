В Беларусь с визитом прибыл член Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая

Беларусь и Китай динамично продвигаются в духе всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Беларусь посетил член Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая Ли Си.

В программе - важные встречи с высшими должностными лицами, посещение успешно работающих белорусско-китайских производств.

Белорусско-китайские отношения находятся на высоком уровне развития - устойчивый рост показывает торгово-экономическое сотрудничество. Важную роль играют и проекты Китайско-белорусского индустриального парка, а также совместные проекты в рамках инициативы "Один пояс и один путь".