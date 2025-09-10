3.66 BYN
3.06 BYN
3.60 BYN
В Беларуси обеспокоены израильскими авиаударами по Катару
В Республике Беларуси с выразили обеспокоенность из-за ударов Израиля по столице Катара - городу Дохе. Об сообщили в во внешнеполитическом водемстве страны, пишет БЕЛТА.
"Выступаем решительно против атак на территории суверенных государств в нарушение Устава ООН и норм международного права. Нападение на Катар тем более цинично, что совершено в отношении государства, которое в течение длительного времени выполняло миротворческие функции в целях освобождения заложников и прекращения палестино-израильского конфликта", - подчеркнули в ведомстве.
В МИД выразили солидарность с обеспокоенностью международного сообщества о том, что подобные действия могут усилить региональную напряженность и негативно сказаться на поиске путей скорейшего прекращения огня в секторе Газа.
"Информация о пострадавших гражданах Республики Беларусь отсутствует. Настоятельно рекомендуем гражданам, находящимся в Дохе, следовать указаниям местных властей по безусловному обеспечению личной безопасности и поддерживать связь с дипломатическим представительством Республики Беларусь", - призвали в ведомстве.
Телефон экстренной связи с посольством Беларуси в Катаре +97450215358.