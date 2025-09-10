В Беларуси обеспокоены израильскими авиаударами по Катару

Фото: МИД Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed82d141-4f7e-4e48-9af9-d021c765498b/conversions/889938ca-b1d7-40bf-99c8-5c5091b4ed22-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed82d141-4f7e-4e48-9af9-d021c765498b/conversions/889938ca-b1d7-40bf-99c8-5c5091b4ed22-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed82d141-4f7e-4e48-9af9-d021c765498b/conversions/889938ca-b1d7-40bf-99c8-5c5091b4ed22-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed82d141-4f7e-4e48-9af9-d021c765498b/conversions/889938ca-b1d7-40bf-99c8-5c5091b4ed22-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: МИД Беларуси

В Республике Беларуси с выразили обеспокоенность из-за ударов Израиля по столице Катара - городу Дохе. Об сообщили в во внешнеполитическом водемстве страны, пишет БЕЛТА.

"Выступаем решительно против атак на территории суверенных государств в нарушение Устава ООН и норм международного права. Нападение на Катар тем более цинично, что совершено в отношении государства, которое в течение длительного времени выполняло миротворческие функции в целях освобождения заложников и прекращения палестино-израильского конфликта", - подчеркнули в ведомстве.

В МИД выразили солидарность с обеспокоенностью международного сообщества о том, что подобные действия могут усилить региональную напряженность и негативно сказаться на поиске путей скорейшего прекращения огня в секторе Газа.

"Информация о пострадавших гражданах Республики Беларусь отсутствует. Настоятельно рекомендуем гражданам, находящимся в Дохе, следовать указаниям местных властей по безусловному обеспечению личной безопасности и поддерживать связь с дипломатическим представительством Республики Беларусь", - призвали в ведомстве.