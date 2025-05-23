В МИД прокомментировали повышение пошлин ЕС на белорусскую продукцию

Решение о введении повышенных ввозных таможенных пошлин Евросоюза на белорусскую продукцию является откровенным торговым протекционизмом, проявлением недобросовестной конкуренции и бездарной имитацией бурной деятельности со стороны европейских институтов.

В МИД Беларуси прокомментировали решение Европарламента утвердить введение новых заградительных пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из Беларуси и России.

"Для таких случаев народная мудрость припасла немало метких определений от "подрубить сук, на котором сидишь" до "назло маме уши отморозить", - с долей юмора отметил Руслан Варанков, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси. - А если серьезно, конечно, можно только в очередной раз посочувствовать простым гражданам стран - членов Евросоюза, которых лишат доступа к качественной, недорогой и конкурентоспособной продукции белорусского происхождения - в первую очередь сельхозпродукции и азотным удобрениям".

По его мнению, неслучайно европейские фермеры и их организации четко и однозначно осудили бездумные планы еврочиновников. Ведь все, к чему они могут привести, это очередной скачок цен на продукты питания в ЕС, уничтожение рабочих мест в аграрной отрасли и дальнейшее снижение уровня жизни.

Например, повышение пошлин на белорусский казеин - а это каждая пятая тонна европейского импорта - взвинтит цены на комбикорма. Удорожание льна, который сегодня покрывает половину потребностей ЕС, обрушится на текстильную отрасль, вынуждая закупать сырье вдвое дороже. А ограничения на удобрения, где Беларусь четвертый ключевой поставщик, ударят по фермерам: себестоимость их продукции подскочит, и переплачивать за хлеб и молоко придется обычным семьям.