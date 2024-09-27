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В Минске прошло заседание Группы высоко уровня Совмина Союзного государства
Беларуси и России нужно продолжать системную работу, увеличивать количество кооперационных проектов и оперативно устранять барьеры во взаимной торговле. Об этом в пятницу, 27 сентября, говорили в Минске на заседании Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства.
Даже в условиях санкций у двух стран есть дополнительные резервы для углубления сотрудничества.
Сотни рабочих визитов, личные встречи, взаимный интерес и системная работа - белорусско-российский тандем укрепляет позиции. Намеченные планы и подписанные контракты поэтапно перерастают в совместные производства, проекты и добавляют к общей цифре товарооборота (за семь месяцев плюс 8,5 %). И сегодня стороны снова сверили позиции. Заседание Группы высокого уровня, где нет закрытых тем для обсуждения, длилось больше четырех часов. Один из главных вопросов - как сохранить заданные темпы роста?
С учетом того, что промышленные мощности двух стран сегодня фактически загружены на максимум (и об этом говорят цифры), основные резервы находятся в логистике и погранично-таможенных операциях. Поэтому не зря целый блок вопросов был посвящен расшивке проблемных тем, связанных с границей. Беларусь надеется к декабрю представить предложения, возможно, даже пакетным принципом.
К декабрю республика ждет и взаимное признание электронной цифровой подписи. Это позволит компаниям намного быстрее заключать сделки, а также упростит доступ к площадкам по госзакупкам в России.
Взаимный экономический рост в странах-союзниках сегодня в среднем составляет 4,5 %, что выше среднемирового значения. До 2026 года есть 31 совместный план мероприятий, которые были утверждены в июне. И многое уже сделано.
Санкции и ситуация на внешнем контуре стали серьезным стимулом для активизации сотрудничества. Российские порты сегодня важные узлы нашей логистики, и перевалка белорусских грузов в этом году выросла почти на четверть.
Актуальное в повестке двух стран - развитие и пассажирского ж/д сообщения. Стороны прорабатывают скорейшее полноценное восстановление приграничных маршрутов. И не только. В планах - запустить поезда между крупными центрами, такими как Смоленск, Псков, Гомель, Витебск. Отмечен на заседании хороший рост в авиасообщении, озвучены и сроки взаимного признания виз (в планах это конец года). Всего на повестку было вынесено порядка 20 вопросов.
Продолжается серьезная работа по импортозамещению. Подбор проектов завершен. Утверждены 27 паспортов проектов. И большая часть из них уже в стадии реализации. При этом общие интересы куда шире.
Важные вопросы и те, что касаются комфортных условий жизни белорусов и россиян. Тема тарифов сотовой связи не раз поднималась на заседаниях. По итогам сегодняшнего четко определились: полную отмену роуминга можно ожидать в ближайшее время. Старт этому проекту лидеры двух стран дадут на Высшем госсовете. Его повестку 27 сентября также детально рассмотрели - планируется с десяток тем. И, к слову, предстоящее заседание - юбилейное: в декабре Союзному государству исполнится четверть века.
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