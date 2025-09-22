3.64 BYN
В Минске состоялись переговоры Президента Беларуси с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Ли Си
Минск и Пекин сообща работают на дальнейшее укрепление партнерства, его высочайший уровень задан лидерами государств.
В Минск вновь приехала с визитом представительная делегация из Китая. Ее возглавляет Ли Си - член Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая, секретарь Центральной комиссии по проверке дисциплины.
Гости прибыли в белорусскую столицу заблаговременно и уже посетили ключевые белорусско-китайские площадки.
А 22 сентября о перспективах говорят во Дворце Независимости. Александр Лукашенко подчеркнул: готов обсуждать любые вопросы как двустороннего сотрудничества, так и региональной повестки.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
"Господин секретарь, мне приятно встречать вас в дружественной вам Беларуси. Ваш сегодняшний визит и работу в Беларуси мы рассматриваем как продолжение той большой работы, которую мы активизировали вместе с Си Цзиньпином в 2025 году. В отличие от других крупных государств и их лидеров Китайская Народная Республика в последние годы выдвигает ряд очень полезных инициатив для баланса и развития планеты в целом. Последний раз на заседании Шанхайской организации сотрудничества Си Цзиньпин, выдвинул очень правильную и своевременную инициативу глобального управления. Нам приятно эту инициативу поддерживать, потому что она полностью совпадает с той политикой, которую мы сегодня проводим. Эта глобальная управленческая мировая инициатива основывается на справедливости и равноправие".
"Мне нет необходимости говорить о нашей политике в отношении Китайской Народной Республики Вы можете на нас всегда рассчитывать. В нужный момент для Китая вы должны знать, что здесь, в центре Европы, у вас самые надежные и добрые друзья", - заявил белорусский лидер.
"Очень много в средствах массовой информации в последнее время, особенно в связи с вашим визитом в Беларусь, очень много разного рода инсинуаций, в том числе по отношениям с Польшей и закрытию границы между Беларусью и Польшей. Я понимаю, что это недружный политический и имиджевый шаг против Китайской Народной Республики, но нисколько не экономический, поскольку такая империя, как Китай, запросто справится с этой проблемой. Но тема звучит, поэтому я хотел бы с вами один на один после нашей встречи поделиться нашими данными на эту тему. Дело здесь не в Беларуси, Польша играет роль какого-то коня-скакуна в пользу других государств", - отметил глава Беларуси.
У китайской делегации обширная программа визита. Гости проведут переговоры в белорусском парламенте, встретятся с представителями политических партий нашей страны. 23 сентября визит продолжится.
Ли Си, член Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая:
"Позвольте передать Вам искренний "привет" и наилучшие пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина. Совсем недавно в сентябре в Тяньцзине состоялся саммит ШОС, а в Пекине прошел парад по случаю 80-летия Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам. Вы участвовали в мероприятиях и провели встречу с Си Цзиньпином, цель моего визита - реализовать важные договоренности лидеров наших стран, продвигать наше сотрудничество, углублять обмен опытом, в том числе по государственному управлению. У нас крепкая дружба между странами и народами, а тесное сотрудничество на высоком уровне способствует не только развитию двусторонних связей, но и обеспечению мира на всей планете".