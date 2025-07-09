В Посткоме Союзного государства поделились, как ведут подготовку проекта бюджета СГ на 2026 год

Фото: soyuz.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c98fbde1-da67-4760-bcfe-c39f1684c01d/conversions/8a69db78-382f-49b7-b558-c2513c627242-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c98fbde1-da67-4760-bcfe-c39f1684c01d/conversions/8a69db78-382f-49b7-b558-c2513c627242-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c98fbde1-da67-4760-bcfe-c39f1684c01d/conversions/8a69db78-382f-49b7-b558-c2513c627242-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c98fbde1-da67-4760-bcfe-c39f1684c01d/conversions/8a69db78-382f-49b7-b558-c2513c627242-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: soyuz.by

На совещании, которое состоялось 9 июля в Минске под руководством госсекретаря Союзного государства Сергея Глазьева с подключением Москвы по видео-конференц-связи, обсудили подготовку проекта бюджета СГ на 2026 год. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на Постоянный комитет Союзного государства.

По словам заместителя госсекретаря СГ Эллы Селицкой, созданная в Постоянном комитете рабочая группа в течение двух ближайших месяцев должна рассмотреть все заявки госзаказчиков по программам, проектам и мероприятиям Союзного государства, а также вопросы финансирования органов и организаций СГ. "Доходная часть бюджета на 2026 год, исходя из общих подходов, будет формироваться на уровне 2025 года, увеличенная на прогнозный индекс инфляции", - сообщила она, добавив, что бюджет будет сформирован с профицитом.

Постком Союзного государства рассмотрел заявки по 6 союзным программам, 5 из них были одобрены. Сумма ассигнований - около 2 млрд 225 млн российских рублей. Также в числе одобренных Группой высокого уровня Совета Министров СГ, но пока дорабатываемой Минобрнауки РФ, - программа "Союз-Биомембрана", которая тоже может быть в перечне союзных программ 2026 года, отметила Элла Селицкая.

В числе союзных проектов 2026 года - очередной объем реконструкции и реставрационно-строительных работ на объектах Брестской крепости; проект комплексного решения по охране окружающей среды от загрязнения пестицидами, включая разработку технологий обезвреживания при ликвидации Городокского захоронения (по словам Эллы Селицкой, этот проект сегодня в высокой степени готовности). Два пилотных проекта касаются трансграничных перевозок по железной дороге маршрутами Смоленск - Витебск и Смоленск - Орша.

Что касается мероприятий Союзного государства, то были одобрены 8 бюджетных заявок на примерно 250 млн российских рублей. Это организация союзных мероприятий на "Славянском базаре в Витебске"; военно-патриотическая кадетская смена в "Орленке", туристический слет учащихся Союзного государства; организация санаторно-курортного лечения инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий; лечение и оздоровление детей из районов, пострадавших от последствий катастрофы на ЧАЭС; фестиваль "Молодежь за Союзное государство"; информационное обеспечение Союзного государства и др.

"Если говорить о финансировании органов и организаций Союзного государства, то пока в стадии согласования вопросы функционирования союзного медиахолдинга, издательской деятельности и др. Что касается деятельности наднационального органа Беларуси и России - Комитета по стандартизации, то договорено, что это будет коллегиальный орган без дополнительного финансирования", - пояснили в Постоянном комитете.

В бюджет Союзного государства - 2026 будет также закладываться резервный фонд, который может быть израсходован на финансирование той или иной союзной инициативы в оперативном порядке.