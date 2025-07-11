Вотумом недоверия фон дер Ляйен - это показательная порка или растущее недовольство ее политикой?

В Европарламенте состоялось голосование по вотуму недоверия Урсуле фон дер Ляйен. Аналитик Белорусского института стратегических исследований Анатолий Бояшов напомнил, что вызвало недоверие к главе Еврокомиссии и почему это повлекло бурные споры в обществе.

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"На первый взгляд, все довольно просто: группа румынских депутатов, которые называют себя евроскептиками, выступила с инициативой. Они утверждают, что ведущая партия - Европейская народная партия, представляющая все правящие партии Европейского союза, слишком долго является центром принятия решений Европейской комиссии и не отражает интересы всех европейских депутатов. Эти депутаты недавно были избраны в Румынии, представляют вторую по силе политическую партию и находятся в оппозиции. При этом они довольно громкие популисты", - пояснил аналитик.

Они инициировали вотум недоверия, собрали для этого необходимое количество голосов - 10 % от общего числа депутатов. В целом же в Европейской комиссии к этой инициативе отнеслись с иронией, понимая, что для фон дер Ляйен никакой реальной угрозы она не несет. Это то, что лежит на поверхности. А что же стоит за этим на самом деле?

"За этим стоит недовольство евродепутатов политикой фон дер Ляйен, а именно масштабной перестройкой всей экономики Европейского союза, - уверен эксперт. - Европейский союз сейчас перестраивает свою экономику на военные рельсы и планирует урезать бюджет на социальные нужды. Основная задача Урсулы фон дер Ляйен сейчас - принять новый бюджет на следующую семилетку в ЕС. Уже через неделю она представит проект этого бюджета, и сейчас идут споры о том, какие статьи расходов в него войдут, а какие нет. При этом Урсула фон дер Ляйен уже пошла на уступки: она договорилась с группой социал-демократов и пообещала, что отдельные социальные инструменты сокращены не будут. Однако из-за этого возник конфликт с зелеными, которые представляют соответствующую фракцию. Все это - результат сложных переговоров и договоренностей между различными финансово-промышленными группами".

Однако на поверхности обсуждается совсем другое - закупки вакцин Pfizer во время ковидной пандемии. Тогда европейцев буквально не выпускали из домов, всех заставляли вакцинироваться, а Европа закупила огромное количество вакцин, которые оказались избыточными. По крайней мере, именно это сейчас активно обсуждается в прессе - такой формальный повод.

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"Но на самом деле это лишь предлог. Более того, в Брюсселе функционеры и аналитики на этот повод практически не обращают внимания. Почему? Сегодня среди всех институтов Европейского союза именно Европейская комиссия является основным центром принятия решений и лоббизма со стороны корпораций и частного бизнеса. Лоббизм здесь полностью узаконен", - подчеркнул Анатолий Бояшов.

В открытом реестре лоббистских организаций при Европейской комиссии зарегистрировано примерно 15 тыс. различных структур. Некоторые из них небольшие, частные, но есть и очень влиятельные - например, сталелитейная промышленность Германии или организации, связанные с немецким военно-промышленным комплексом.

У таких игроков целая инфраструктура: юристы, ассоциации, лоббистские структуры не только в Брюсселе, но и в других странах. Вот так устроен бизнес в Европейском союзе. Поэтому отдельные договоренности, в том числе связанные с тендером на закупку вакцин Pfizer, - это по сути узаконенная лоббистская обыденность.