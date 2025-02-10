Предприниматели подают в суд на польское правительство

Предприниматели из Подляшья - крупного воеводства на востоке Польши - организовали пресс-конференцию в Бобровниках, находящихся недалеко от белорусского пограничного пункта "Берестовица".

Подляшские предприниматели из ассоциации "Предпринимательский Восток" рассматривают возможность подачи коллективного иска против польского государства, которое, по их утверждению, ограничило их свободу ведения бизнеса, закрыв пограничные переходы с Беларусью.

У участников акции были плакаты с надписями: "Это правительство - дьявол", "Прекратите правительственную блокаду Подляшья!".



Надпись на плакате: "Это правительство - дьявол" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1686cc19-5ec8-482c-80e9-f8caf5fb305b/conversions/1e5a2fdc-6828-4713-af89-7b000aff6084-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1686cc19-5ec8-482c-80e9-f8caf5fb305b/conversions/1e5a2fdc-6828-4713-af89-7b000aff6084-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1686cc19-5ec8-482c-80e9-f8caf5fb305b/conversions/1e5a2fdc-6828-4713-af89-7b000aff6084-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1686cc19-5ec8-482c-80e9-f8caf5fb305b/conversions/1e5a2fdc-6828-4713-af89-7b000aff6084-xl-___webp_1920.webp 1920w Надпись на плакате: "Это правительство - дьявол"

Эвелина Григатович-Шумовская, владелица таможенного агентства "Терминус", которое работало на закрытых контрольно-пропускных пунктах, рассказала, что в первый год после закрытия пункта пропуска "Бобровники" между польским правительством и предпринимателями было заключено соглашение о сотрудничестве. Оно позволило компаниям получить компенсацию за понесенные убытки.

По приблизительным подсчетам, за два года помощь составила почти 13 млн злотых (около 11 млн рублей), но рассчитывать на нее могли только компании в приграничных муниципалитетах.

А содержание двух закрытых пограничных переходов с Беларусью обходится польскому бюджету в 17 млн злотых (14 млн рублей).

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В то же время предприниматели из таких крупных городов, как Белосток, остались в стороне. Действие соглашения заканчивается в феврале этого года, и польские предприниматели потребовали от властей либо продлить его и предоставить дополнительные налоговые льготы, либо открыть пункт пропуска на границе с Беларусью.

Надпись на плакате: "Прекратите правительственную блокаду Подляшья!" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f2c89ca0-3a60-4e84-99b1-dedc5133a8e1/conversions/c393135e-3274-4afd-9f48-2732ddefdca8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f2c89ca0-3a60-4e84-99b1-dedc5133a8e1/conversions/c393135e-3274-4afd-9f48-2732ddefdca8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f2c89ca0-3a60-4e84-99b1-dedc5133a8e1/conversions/c393135e-3274-4afd-9f48-2732ddefdca8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f2c89ca0-3a60-4e84-99b1-dedc5133a8e1/conversions/c393135e-3274-4afd-9f48-2732ddefdca8-xl-___webp_1920.webp 1920w Надпись на плакате: "Прекратите правительственную блокаду Подляшья!"

Еще в мае прошлого года на встрече с избирателями в Белостоке премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в польском Подляском воеводстве должен быть открыт хотя бы один пограничный переход с Беларусью. По словам Григатович-Шумовской, это "пробудило большие надежды" у предпринимателей, но решение их проблемы по-прежнему остается только на словах.

Следует напомнить, что 16 января 2025 года Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Минского городского технопарка прокомментировал журналистам ситуацию с пунктами пропуска на границе с Польшей :