11 сентября Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов восьми стран
Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов восьми стран. Среди них апостольский нунций Ватикана, послы Судана, Словакии, Вьетнама, Нигера, Мали, Эфиопии и Мальтийского ордена.
Александр Лукашенко отметил, что Беларусь настроена на расширение круга друзей, доверительный диалог и учет интересов партнеров: "Сотрудничество Минска с каждой из ваших стран по-своему уникально. Рад, что миссия по развитию отношений Словакии и Беларуси вновь возложена на моего давнего знакомого и опытного государственного деятеля - посла Мигаша. Высоко ценим независимый курс, который проводит Братислава. Проводит мужественно и достойно, невзирая на внешние давление и угрозы. Говорили об этом с премьер-министром Робертом Фицо в Пекине. Ждем его снова в Беларуси - в дружеской атмосфере обсудим все вопросы, покажем памятные места, связанные с героической историей времен Второй мировой войны. Уверен, мы можем многое сделать для наших стран. Социалистическая Республика Вьетнам - один из наших ключевых партнеров в Азиатском регионе, где набирает обороты мотор мирового развития. Совместными усилиями мы вывели традиционно дружественные белорусско-вьетнамские связи на уровень стратегического взаимодействия. Мы твердо нацелены реализовать все договоренности, достигнутые с руководством Вьетнама. Господин посол, мы надеемся уже в ближайшем будущем увидеть практические результаты общей плодотворной работы".
Белорусский лидер особо подчеркнул, что глобальные проблемы продовольственной, энергетической, климатической и экологической безопасности, устранения причин бедности, неравенства, неэффективного управления ресурсами оказались отброшены на второй план.
Западные политики снова увлечены идеями "исключительности". О повышении роли и эффективности ООН, новых подходах к глобальному управлению сейчас говорят не в Европе, а на других площадках, таких как саммит ШОС и виртуальная встреча БРИКС.