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26 назначений - таковы итоги кадрового дня у Президента Беларуси
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27 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. И вот их итоги.
Глава государства назначил:
Матусевича Дмитрия Феофановича - заместителем главы Администрации Президента Республики Беларусь;
Егорова Александра Андреевича - первым заместителем председателя правления Национального банка Республики Беларусь;
Белого Игоря Георгиевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах и по совместительству в Государстве Кувейт;
Бубена Анатолия Анатольевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Молдова;
Андреева Андрея Владимировича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Федеративной Республике Бразилия и по совместительству в Республике Парагвай и Восточной Республике Уругвай;
Амбразевича Юрия Георгиевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь при Святом Престоле;
Жигарева Тимофея Петровича - первым заместителем председателя Национального статистического комитета;
Ярковца Алексея Ивановича - заместителем председателя Национального статистического комитета;
Глаза Анатолия Анатольевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Ирак по совместительству.
Президент также дал согласие на назначение:
- Пантюховой Ксении Александровны - заместителем председателя Гомельского облисполкома (экономика, промышленность);
- Черткова Сергея Валерьевича - председателем Могилевского горисполкома;
- Крицкого Михаила Леонидовича - председателем Бобруйского райисполкома;
- Шарая Алексея Степановича - председателем Кричевского райисполкома;
- Багеля Ивана Александровича - председателем Круглянского райисполкома;
- Янковича Сергея Юрьевича - главой администрации Новобелицкого района г. Гомеля;
- Рубанова Сергея Викторовича - главой администрации Московского района г. Минска;
- Шегидевича Артема Артуровича - главой администрации Фрунзенского района г. Минска;
- Семенова Дмитрия Сергеевича - генеральным директором РУП "Национальная киностудия "Беларусьфильм";
- Юрченко Дениса Александровича - генеральным директором РУП "Управляющая компания холдинга "Белорусская стекольная компания";
- Казакова Николая Николаевича - ректором УО "Белорусский государственный университет транспорта";
- Секреты Игоря Викторовича - заместителем министра иностранных дел;
- Мирончика Дмитрия Леонидовича - начальником управления внешней политики Администрации Президента Республики Беларусь;
- Сокола Игоря Сергеевича - генеральным консулом Республики Беларусь в г. Владивостоке (Российская Федерация);
- Чичука Сергея Николаевича - генеральным консулом Республики Беларусь в г. Екатеринбурге (Российская Федерация);
- Швеца Олега Дмитриевича - генеральным консулом Республики Беларусь в г. Нижнем Новгороде (Российская Федерация);
- Васюченко Алексея Анатольевича - управляющим делами Гомельского облисполкома.