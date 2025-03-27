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26 назначений - таковы итоги кадрового дня у Президента Беларуси

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27 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. И вот их итоги.

Глава государства назначил:

Матусевича Дмитрия Феофановича - заместителем главы Администрации Президента Республики Беларусь;

Егорова Александра Андреевича - первым заместителем председателя правления Национального банка Республики Беларусь;

Белого Игоря Георгиевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах и по совместительству в Государстве Кувейт;

Бубена Анатолия Анатольевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Молдова;

Андреева Андрея Владимировича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Федеративной Республике Бразилия и по совместительству в Республике Парагвай и Восточной Республике Уругвай;

Амбразевича Юрия Георгиевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь при Святом Престоле;

Жигарева Тимофея Петровича - первым заместителем председателя Национального статистического комитета;

Ярковца Алексея Ивановича - заместителем председателя Национального статистического комитета;

Глаза Анатолия Анатольевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Ирак по совместительству.

Президент также дал согласие на назначение:

  • Пантюховой Ксении Александровны - заместителем председателя Гомельского облисполкома (экономика, промышленность);
  • Черткова Сергея Валерьевича - председателем Могилевского горисполкома;
  • Крицкого Михаила Леонидовича - председателем Бобруйского райисполкома;
  • Шарая Алексея Степановича - председателем Кричевского райисполкома;
  • Багеля Ивана Александровича - председателем Круглянского райисполкома;
  • Янковича Сергея Юрьевича - главой администрации Новобелицкого района г. Гомеля;
  • Рубанова Сергея Викторовича - главой администрации Московского района г. Минска;
  • Шегидевича Артема Артуровича - главой администрации Фрунзенского района г. Минска;
  • Секреты Игоря Викторовича - заместителем министра иностранных дел;
  • Мирончика Дмитрия Леонидовича - начальником управления внешней политики Администрации Президента Республики Беларусь;
  • Сокола Игоря Сергеевича - генеральным консулом Республики Беларусь в г. Владивостоке (Российская Федерация);
  • Чичука Сергея Николаевича - генеральным консулом Республики Беларусь в г. Екатеринбурге (Российская Федерация);
  • Швеца Олега Дмитриевича - генеральным консулом Республики Беларусь в г. Нижнем Новгороде (Российская Федерация);
  • Васюченко Алексея Анатольевича - управляющим делами Гомельского облисполкома.
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