Александр Лукашенко ознакомится с благоустройством Минска
Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии Дня города ознакомится с благоустройством Минска и посетит реконструированный комплекс "Лошицкий", пишет БЕЛТА.
Главе государства доложат о реставрации и реконструкции комплекса, а также в целом о благоустройстве белорусской столицы. Александр Лукашенко ознакомится с объектами историко-культурного комплекса "Лошицкий", пообщается со строителями и работниками комплекса, представителями общественности и молодежи Минска.
Обновленный после реконструкции комплекс - это уникальный для столицы объект. Он включает в себя многофункциональное здание, здание гостиницы с залом торжеств и здание кафе. Концепция интерьеров комплекса зданий основана на национальных материальных и духовных ценностях, транслирует историческое функциональное назначение комплекса.
Внутри комплекса расположена площадь для проведения культурных, спортивных, ярмарочных мероприятий. Также выделено специальное место для торжественной регистрации браков на открытом воздухе. Благоустройство территории дополнено устройством пирса на водной глади для повышения привлекательности зоны отдыха.
Изначально здесь располагался комплекс зданий винокуренного и спиртового завода, который входил в состав Лошицкой усадьбы. Первое упоминание о нем относится к середине XVIII века. С начала XIX века строения винокуренного цеха перестраивались и дополнялись и в 1890-1895 годах приобрели тот архитектурный облик, который сохранился до настоящего времени. После Октябрьской революции функционал здания изменился - здесь разместилась школа плодоводства и огородничества, административные и жилые помещения. В 1946 году было восстановлено винное производство, которое работало до 1980 года. Здания вплоть до начала реконструкции находились в стадии консервации. Они включены в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси.