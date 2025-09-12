Александр Лукашенко ознакомится с благоустройством Минска

Главе государства доложат о реставрации и реконструкции комплекса, а также в целом о благоустройстве белорусской столицы. Александр Лукашенко ознакомится с объектами историко-культурного комплекса "Лошицкий", пообщается со строителями и работниками комплекса, представителями общественности и молодежи Минска.

Обновленный после реконструкции комплекс - это уникальный для столицы объект. Он включает в себя многофункциональное здание, здание гостиницы с залом торжеств и здание кафе. Концепция интерьеров комплекса зданий основана на национальных материальных и духовных ценностях, транслирует историческое функциональное назначение комплекса.

Изначально здесь располагался комплекс зданий винокуренного и спиртового завода, который входил в состав Лошицкой усадьбы. Первое упоминание о нем относится к середине XVIII века. С начала XIX века строения винокуренного цеха перестраивались и дополнялись и в 1890-1895 годах приобрели тот архитектурный облик, который сохранился до настоящего времени. После Октябрьской революции функционал здания изменился - здесь разместилась школа плодоводства и огородничества, административные и жилые помещения. В 1946 году было восстановлено винное производство, которое работало до 1980 года. Здания вплоть до начала реконструкции находились в стадии консервации. Они включены в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси.