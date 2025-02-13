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Александр Лукашенко подписал изменения в закон о дорожном движении
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Александр Лукашенко подписал изменения в закон о дорожном движенииnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e136373-3847-4c51-a740-53c0558c78fc/conversions/443ca160-ecd6-4ed4-8bbb-5fe36bb8e947-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e136373-3847-4c51-a740-53c0558c78fc/conversions/443ca160-ecd6-4ed4-8bbb-5fe36bb8e947-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e136373-3847-4c51-a740-53c0558c78fc/conversions/443ca160-ecd6-4ed4-8bbb-5fe36bb8e947-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e136373-3847-4c51-a740-53c0558c78fc/conversions/443ca160-ecd6-4ed4-8bbb-5fe36bb8e947-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал изменения в закон "О дорожном движении", сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Обновленным законом предусматривается увеличение максимально допустимой мощности двигателя для колесных тракторов и самоходных машин категорий C, D, E, F (с 80 до 110,3 киловатта), которые используются для выполнения сельскохозяйственных работ.
Кроме того, лица, достигшие семнадцатилетнего возраста, смогут получать право управления самоходными машинами сельхозназначения, а также колесными тракторами с двигателями мощностью до 110,3 киловатта (например, такими как "Беларус-1221").
Это позволит активнее привлекать учащихся учреждений профессионально-технического образования к посевным и уборочным работам.