Президент Беларуси поздравил народ Испании с Днем испанской нации
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Испании с национальным праздником - Днем испанской нации. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Глава государства отметил, что этот праздник олицетворяет честь и достоинство, мужество и самоотверженность испанского народа, отражает его значимую роль в европейской и мировой истории, символизирует единство страны.
"Уверен, что стремление к мирному и взаимовыгодному сотрудничеству, конструктивному диалогу и дружественным отношениям полностью соответствует искренним интересам белорусов и испанцев и остается фундаментом двусторонних контактов, несмотря на сложные геополитические тенденции последних лет", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент от имени белорусского народа и себя лично адресовал гражданам Испании пожелания крепкого здоровья, счастья, добра и национальной солидарности.