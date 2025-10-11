Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Президент Беларуси поздравил народ Испании с Днем испанской нации

Изображение
Фото РИА Новости

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Испании с национальным праздником - Днем испанской нации. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Глава государства отметил, что этот праздник олицетворяет честь и достоинство, мужество и самоотверженность испанского народа, отражает его значимую роль в европейской и мировой истории, символизирует единство страны.

"Уверен, что стремление к мирному и взаимовыгодному сотрудничеству, конструктивному диалогу и дружественным отношениям полностью соответствует искренним интересам белорусов и испанцев и остается фундаментом двусторонних контактов, несмотря на сложные геополитические тенденции последних лет", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент от имени белорусского народа и себя лично адресовал гражданам Испании пожелания крепкого здоровья, счастья, добра и национальной солидарности.

