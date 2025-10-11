Президент Беларуси поздравил народ Испании с Днем испанской нации

Фото РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aac0f2a2-c2de-48b1-86dd-c7f52e4e9a98/conversions/86f01a86-557d-4a2e-8ea8-6302884f219d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aac0f2a2-c2de-48b1-86dd-c7f52e4e9a98/conversions/86f01a86-557d-4a2e-8ea8-6302884f219d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aac0f2a2-c2de-48b1-86dd-c7f52e4e9a98/conversions/86f01a86-557d-4a2e-8ea8-6302884f219d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aac0f2a2-c2de-48b1-86dd-c7f52e4e9a98/conversions/86f01a86-557d-4a2e-8ea8-6302884f219d-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото РИА Новости

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Испании с национальным праздником - Днем испанской нации. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Глава государства отметил, что этот праздник олицетворяет честь и достоинство, мужество и самоотверженность испанского народа, отражает его значимую роль в европейской и мировой истории, символизирует единство страны.

"Уверен, что стремление к мирному и взаимовыгодному сотрудничеству, конструктивному диалогу и дружественным отношениям полностью соответствует искренним интересам белорусов и испанцев и остается фундаментом двусторонних контактов, несмотря на сложные геополитические тенденции последних лет", - подчеркнул Александр Лукашенко.