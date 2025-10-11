3.69 BYN
Лукашенко: Минск рассматривает взаимодействие с Малабо как важное и перспективное направление
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгему Мбасого с Днем Независимости. Об этом информирует БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу белорусского лидера.
Глава государства отметил, что этот праздник символизирует волю самостоятельно определять собственный путь и является хорошим поводом, чтобы напомнить о достижениях страны.
"Подтверждаю, что Минск рассматривает взаимодействие с Малабо как важное и перспективное направление. Сегодня необходимо поскорее осуществить достигнутые договоренности и начать реализацию в полном объеме проектов, предусмотренных "дорожной картой". Вижу в этом ключ к углублению торгово-экономических связей, созданию новых возможностей для сотрудничества и формированию прочной основы двусторонних отношений между нашими государствами", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко пожелал Теодоро Обиангу Нгеме Мбасого крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и плодотворной деятельности на высоком государственном посту, а народу Экваториальной Гвинеи - единства и дальнейшего прогресса.