Лукашенко: Минск рассматривает взаимодействие с Малабо как важное и перспективное направление

Глава государства отметил, что этот праздник символизирует волю самостоятельно определять собственный путь и является хорошим поводом, чтобы напомнить о достижениях страны.

"Подтверждаю, что Минск рассматривает взаимодействие с Малабо как важное и перспективное направление. Сегодня необходимо поскорее осуществить достигнутые договоренности и начать реализацию в полном объеме проектов, предусмотренных "дорожной картой". Вижу в этом ключ к углублению торгово-экономических связей, созданию новых возможностей для сотрудничества и формированию прочной основы двусторонних отношений между нашими государствами", - подчеркнул белорусский лидер.