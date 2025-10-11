Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников культуры с профессиональным праздником. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Высокая духовность в сочетании с исконной народной мудростью - уникальная черта отечественной культуры", - обратил внимание белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что традиции и ценности своих предков белорусы бережно сохранили в сердцах и созидательной самоотверженной работой продолжают обогащать национальное искусство, которое стало неотъемлемой частью мирового наследия.

Сейчас в сфере культуры работают тысячи отличных специалистов, энтузиастов своего дела, констатировал глава государства. Благодаря их плодотворной неустанной деятельности и стремлению к расширению творческих горизонтов Беларусь знают далеко за ее пределами.

"Уверен, что и в дальнейшем своими талантом, опытом и увлеченностью вы будете вносить значительный вклад в развитие Беларуси, воспитывать у подрастающего поколения любовь к родным истокам и патриотизм, укреплять суверенное белорусское государство", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пожелал работникам культуры здоровья, новых профессиональных побед, бесконечного вдохновения и благополучия.

Поздравление Президента Беларуси с Днем работников культуры

Работнікам культуры Рэспублікі Беларусь

Паважаныя сябры!

Сардэчна віншую вас з прафесійным святам.

Высокая духоўнасць у спалучэнні са спрадвечнай народнай мудрасцю - унікальная рыса айчыннай культуры. Традыцыі і каштоўнасці нашых продкаў беларусы беражліва захавалі ў сваіх сэрцах і стваральнай самаадданай працай працягваюць узбагачаць і ўзнімаць нацыянальнае мастацтва, якое стала неад’емнай часткай сусветнай спадчыны.

Сёння ў сферы культуры працуюць тысячы выдатных спецыялістаў, энтузіястаў сваёй справы. Дзякуючы вашай плённай нястомнай дзейнасці і імкненню да пашырэння творчых гарызонтаў нашу краіну ведаюць далёка за яе межамі.

Упэўнены, што і надалей сваімі талентам, вопытам і захопленасцю вы будзеце ўносіць значны ўклад у развіццё Беларусі, выхоўваць у падрастаючага пакалення любоў да родных вытокаў і патрыятызм, умацоўваць суверэнную беларускую дзяржаву.

Жадаю вам здароўя, новых прафесійных перамог, бясконцага натхнення і дабрабыту.

Аляксандр Лукашэнка