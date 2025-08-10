Александр Лукашенко подтвердил курс Беларуси на раскрытие потенциала отношений с Эквадором

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Эквадора Даниэля Нобоа с национальным праздником - Днем провозглашения независимости, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил активизацию политического диалога между Минском и Кито, а также подтвердил намерение держать курс на раскрытие богатого потенциала белорусско-эквадорских отношений.

"Уверен, что взаимодополняемость экономик и стремление наших государств к их диверсификации путем развития новых отраслей и укрепления торговых связей позволят нам существенно увеличить двусторонний товарооборот", - говорится в поздравлении.

С учетом участия в евразийских интеграционных объединениях Эквадор может рассчитывать на Беларусь как на стабильного и надежного партнера в самом центре Европы не только в политической и торгово-экономической сферах, но и в вопросах научно-технического и гуманитарного сотрудничества, заверил глава государства.