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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил довести до ума Брест и Могилев. Такую задачу глава государства поставил 27 марта, согласовывая назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, сообщает БЕЛТА.

На должность председателя Могилевского горисполкома был согласован генеральный директор Могилевского завода лифтового машиностроения Сергей Чертков.

"Говорят, что директора сейчас крепко держатся за заводскую трубу. Оказывается, нет. Или тебя там "наклонили", заставили?" - спросил Александр Лукашенко.

"Нет. Поступило предложение. Я все взвесил и решил, что это будет правильно и для региона, и для своего личного развития, - заявил Сергей Чертков. - Завод сейчас в нормальном состоянии (за первый квартал ожидается выполнение всех показателей по бизнес-плану). Да, год этот будет непростой, но перспективы отличные, я считаю. Потому что в той же Российской Федерации до 2030 года надо заменить 120 тыс. лифтов плюс новая стройка. Плюс Азербайджан, Монголия, Грузия, Узбекистан - есть где работать. Я думаю, с предприятием будет все хорошо. Могилев тоже динамично развивается в последние годы, и останавливаться нельзя, надо двигаться дальше".

Глава государства отметил, что хорошо знаком с семьей Сергея Черткова, особенно с его отцом. "Он был такой капитальный мужик. Это был один из тех редких людей, которые тогда, в советские времена еще, рискнули пойти с нынешним Президентом. Их было на пальцах пересчитать: боялись и так далее, - вспомнил Александр Лукашенко. - Я хочу, чтобы ты работал честно и по-настоящему. Это твой город. Уверен, ты любишь его. Надо развивать Могилев. Да, он перспективный, растущий, многое сделано за последнее время. Но Могилев отстает от других городов, практически от всех. Может быть, так на так с Брестом. Поэтому нам надо доводить до ума и Брест, и Могилев, особенно Могилев".

Президент отметил, что у Могилева есть своя изюминка. Относительно недавно в городе был приведен в порядок парк Подниколье, теперь это одно из любимых мест отдыха у могилевчан. "Они гордятся этим. Побережье Днепра - это жемчужина, надо развивать и по ту сторону его. Есть куда людям выйти и отдохнуть, особенно, когда такая река. Мы будем всячески содействовать этому, - заверил белорусский лидер. - Хотелось бы, чтобы Могилев был как Гомель. Красавец - Гомель. Там тоже река. Гродно - это вообще особый город. Я всегда гродненцам завидовал".