Александр Лукашенко поздравил народ Эстонии с Днем Независимости

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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Эстонии с Днем Независимости. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Глава государства обратил внимание, что Беларусь придает большое значение сохранению основанных на исторической и культурной близости, многолетней дружбе и взаимном уважении дружественных отношений с Эстонией. "Нужно беречь и уважать подаренное нам нашими предками наследие", - говорится в поздравлении.

К сожалению, на нынешнем этапе искусственно созданные барьеры препятствуют возобновлению взаимного доверия и диалога, отметил Президент.

"Убежден, совместными усилиями мы преодолеем все временные ограничения для процветания и благополучия наших государств. Сотрудничать и разговаривать с соседями даже в противоречивое время, стараться решать все мирно - самый правильный путь. Подтверждаю, что Беларусь всегда была и остается сторонницей именно такого подхода", - подчеркнул глава государства.