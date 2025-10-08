Питер Мутарика / Фото ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd76e11d-f1a9-4af6-b85a-538235e44506/conversions/eeaceaee-d316-4481-9328-90a186bf543e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd76e11d-f1a9-4af6-b85a-538235e44506/conversions/eeaceaee-d316-4481-9328-90a186bf543e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd76e11d-f1a9-4af6-b85a-538235e44506/conversions/eeaceaee-d316-4481-9328-90a186bf543e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd76e11d-f1a9-4af6-b85a-538235e44506/conversions/eeaceaee-d316-4481-9328-90a186bf543e-xl-___webp_1920.webp 1920w Питер Мутарика / Фото ТАСС

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Питера Мутарику с вступлением в должность Президента Малави, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Убежден, что под Вашим руководством страна продолжит поступательно развиваться и расширять связи с зарубежными партнерами", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил значительный потенциал для активизации политического диалога и углубления взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества двух стран. "Вызовы сегодняшнего времени требуют от нас более тесной кооперации по всем направлениям", - констатировал белорусский лидер.

Александр Лукашенко предложил Малави успешный отечественный опыт по реализации проектов в странах Африки и подчеркнул заинтересованность в укреплении белорусско-малавийской дружбы на пользу обоих народов.