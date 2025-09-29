Александр Лукашенко поздравил Президента Ботсваны Думу Боко с Днем Независимости

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66e52355-8550-4568-af35-dbda3b7d7b36/conversions/fc83e9a1-e348-4aa3-89e9-879227979391-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66e52355-8550-4568-af35-dbda3b7d7b36/conversions/fc83e9a1-e348-4aa3-89e9-879227979391-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66e52355-8550-4568-af35-dbda3b7d7b36/conversions/fc83e9a1-e348-4aa3-89e9-879227979391-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66e52355-8550-4568-af35-dbda3b7d7b36/conversions/fc83e9a1-e348-4aa3-89e9-879227979391-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Ботсваны Думу Боко с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Ботсванский народ, который уже более полувека придерживается самостоятельной модели государственного развития, достиг значительных результатов в обеспечении роста экономики и прочности политической системы", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь считает Ботсвану своим хорошим партнером в Южной Африке и придает большое внимание укреплению отношений дружбы и сотрудничества.

"Мы имеем серьезный потенциал для наращивания взаимной торговли и углубления двусторонних связей во всех сферах", - уверен он.

Президент отметил активизацию контактов между министерствами и деловыми кругами Беларуси и Ботсваны в 2025 году.

"Надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на совместные проекты в сферах модернизации промышленности, обеспечения продовольственной безопасности, механизации сельского хозяйства и других, которые имеют принципиальное значение для обоих государств. Приглашаю Вас посетить Республику Беларусь с официальным визитом в удобное время", - добавил белорусский лидер.