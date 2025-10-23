Александр Лукашенко поздравил Родриго Паса Перейру с избранием на пост Президента Боливии

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Родриго Паса Перейру с избранием на пост Президента Многонационального Государства Боливия, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваша страна является для Республики Беларусь хорошим другом и перспективным партнером в Южной Америке, с которым мы поддерживаем конструктивные взаимоуважительные отношения. Уверен в значительном потенциале двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах взаимного интереса, что может быть успешно использовано только совместными усилиями и при политической поддержке обоих государств", - говорится в поздравлении.

"Беларусь готова к реальной активизации плодотворного диалога с Боливией. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем придать белорусско-боливийским отношениям качественно новое наполнение", - отметил Александр Лукашенко.