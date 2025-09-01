Александр Лукашенко предлагает КНР возводить в Беларуси тепличные комплексы

Глава государства Александр Лукашенко предлагает Китаю строить в Беларуси тепличные комплексы. Выращенная продукция поставлялась бы не только на внутренний рынок, но и за рубеж, включая сам Китай. Об этом говорили на встрече Президента Беларуси в Пекине с представителями ряда китайских компаний, сообщает БЕЛТА .

"Очень приятная встреча не только потому, что я имею какое-то отношение к земле, но и потому, что, изучив ваши возможности, вы для нас очень интересны. И даже несмотря на то что сельское хозяйство у нас имеет очень высокий уровень развития и многие продукты питания мы поставляем в Китай", - сказал Президент.