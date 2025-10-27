Журналист Мамонов: Фамилия Трамп переводится как "козырь" - забывать это не стоит

"В американских СМИ выходят сообщения о том, что Соединенные Штаты Америки дали разрешение Украине наносить удары американским вооружением вглубь Российской Федерации. Трамп, конечно же, уже успел опровергнуть эту информацию, заявил, мол, никакого разрешения они не давали и никаких американских ракет у них нет. Но дал понять, что есть какие-то другие ракеты, по всей видимости, европейские. Ну и, естественно, Соединенные Штаты Америки никакого отношения к этим планируемым ударам иметь не будут. Такой достаточно хитрый ход, я бы даже сказал, картежный. Трамп часто говорит о картах".

Журналист заметил, что фамилия Трамп переводится как "козырь". "Наверное, это забывать тоже не стоит. Сегодня наши эксперты пытаются объяснить поведение Дональда Фредовича с логической стороны. И самое популярное мнение - таким способом Трамп просто повышает ставки и пытается склонить Россию к невыгодным для себя условиям, - считает Петр Мамонтов. - Я думаю, что уже даже самый неумный представитель "дип стейта" за время полномасштабного конфликта в Украине должен был понять, что такая стратегия с Российской Федерацией не работает. В любом случае, Трамп мосты за собой не сжигает, говорит, что он встретится с Путиным, но не сейчас в Будапеште, а чуть позже. Поэтому не стоит удивляться, если завтра или послезавтра, или через неделю Трамп скажет: так, Владимир Владимирович хороший парень, у меня с ним хороший контакт, будем разговаривать, мы близки к миру. Может быть, даже Зеленского обвинит в очередной раз".