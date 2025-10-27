Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Шведская компания Saab готовится открыть производство в Украине

Стокгольм врывается в активную поддержку Киева. Шведская компания Saab готовится открыть в Украине завод по производству истребителей Gripen.

По данным СМИ, там будет проходить окончательная сборка и испытания самолетов. Предприятие могут запустить в рамках сделки, по которой Киев планирует закупить у Стокгольма 100-150 истребителей.

В Минобороны Швеции ранее предложили оплатить эти поставки за счет использования замороженных российских активов, но премьер признался, что первую партию Gripen Киев получит не раньше чем через три года.

