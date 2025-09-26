3.64 BYN
Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в Шкловский район
Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 сентября совершит рабочую поездку в Шкловский район Могилевской области, сообщает БЕЛТА.
Глава государства ознакомится с состоянием дел на объектах предприятия ЗАО "АСБ-Агро Городец", заслушает доклад о ходе осенних полевых работ в районе, области и по стране в целом. Планируется, что Президенту продемонстрируют новую технологию специальной химической обработки сельхозкультур.
Развитию Шклова и Шкловского района глава государства уделяет особое внимание. И дело здесь вовсе не в том, что это малая родина Президента, хотя и этот фактор имеет определенное значение.
Шклов и Шкловский район должны стать образцово-показательными, стать примером для тиражирования в других регионах страны. Ведь именно на развитие регионов в Беларуси делается основная ставка на будущее. "Почему начинаем со Шкловского района реанимацию, восстановление - потому что я знаю здесь каждый метр. Вся страна будет копировать этот опыт. Не может район развиваться без этой базы", - подчеркивал белорусский лидер во время рабочей поездки в регион в апреле этого года.
Привести в порядок и эффективно задействовать необходимо каждый клочок земли. В первую очередь это касается объектов агропромышленного комплекса. Они постоянно находятся в поле зрения Президента во время его рабочих поездок в регион, о них идет речь во время докладов главе государства руководителей области и района, управляющего делами Президента.
Весной этого года Александр Лукашенко посещал объекты самого крупного предприятия района - холдинга "Купаловское". Кроме конкретных задач, касающихся именно его, были даны поручения по комплексному развитию, в том числе по строительству и реконструкции маслодельного и комбикормового заводов.