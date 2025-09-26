Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в Шкловский район

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f40f128e-a2cb-48fe-ba88-716bb6d6735d/conversions/aa74979f-4b61-4d8a-a48c-764fddaba470-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f40f128e-a2cb-48fe-ba88-716bb6d6735d/conversions/aa74979f-4b61-4d8a-a48c-764fddaba470-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f40f128e-a2cb-48fe-ba88-716bb6d6735d/conversions/aa74979f-4b61-4d8a-a48c-764fddaba470-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f40f128e-a2cb-48fe-ba88-716bb6d6735d/conversions/aa74979f-4b61-4d8a-a48c-764fddaba470-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 сентября совершит рабочую поездку в Шкловский район Могилевской области, сообщает БЕЛТА.

Глава государства ознакомится с состоянием дел на объектах предприятия ЗАО "АСБ-Агро Городец", заслушает доклад о ходе осенних полевых работ в районе, области и по стране в целом. Планируется, что Президенту продемонстрируют новую технологию специальной химической обработки сельхозкультур.

Развитию Шклова и Шкловского района глава государства уделяет особое внимание. И дело здесь вовсе не в том, что это малая родина Президента, хотя и этот фактор имеет определенное значение.

Шклов и Шкловский район должны стать образцово-показательными, стать примером для тиражирования в других регионах страны. Ведь именно на развитие регионов в Беларуси делается основная ставка на будущее. "Почему начинаем со Шкловского района реанимацию, восстановление - потому что я знаю здесь каждый метр. Вся страна будет копировать этот опыт. Не может район развиваться без этой базы", - подчеркивал белорусский лидер во время рабочей поездки в регион в апреле этого года.

Привести в порядок и эффективно задействовать необходимо каждый клочок земли. В первую очередь это касается объектов агропромышленного комплекса. Они постоянно находятся в поле зрения Президента во время его рабочих поездок в регион, о них идет речь во время докладов главе государства руководителей области и района, управляющего делами Президента.