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Александр Лукашенко: В Беларуси сегодня огромные возможности

Александр Лукашенко: В Беларуси сегодня огромные возможности

В Беларуси для самореализации сегодня огромные возможности. Об этом глава государства Александр Лукашенко сказал на встрече со студентами вузов гуманитарного профиля в формате "Открытый микрофон с Президентом", сообщает БЕЛТА.

"Где родился, там и пригодился. В стране сегодня огромные возможности", - подчеркнул Александр Лукашенко.

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