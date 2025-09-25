Александр Лукашенко заявил о готовности Беларуси помогать России строить АЭС за рубежом

Александр Лукашенко поблагодарил Президента России за то, что в Беларуси была построена АЭС и белорусские специалисты получили соответствующий опыт: "Спасибо за науку, спасибо, что вы сделали нашу страну по-настоящему ядерным государством. Не жалея никаких секретов, соблюдая международное право, принципы. Готовы действовать и дальше не только в Беларуси, но и на международной арене, помогая строить станции".

"Мы умеем уже делать все. Мы не можем только реактор сварить, сделать его. Это уже ваши компетенции. И не надо (делать это в Беларуси. - Прим. БЕЛТА). Все остальное мы уже научились делать. Готовы реализовывать во всех странах-партнерах и тех, кто еще думает, какую станцию построить. Мы готовы в этом участвовать. Качество, уже могу сказать с россиянами вместе, мы гарантируем", - заявил белорусский лидер.