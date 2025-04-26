Астраханские перспективы, уроки памяти в Сталинграде и форум СГ. Итоги недели Президента Беларуси

Эта неделя в президентском графике была разной с точки зрения событий. Главным, конечно, стал визит главы государства в Волгоград (бывший Сталинград) и участие в патриотическом форуме Союзного государства.

Тезис - сохранить историческую память - сегодня очень важен даже не с точки зрения идеологии. Если мир не будет помнить о зверствах фашистов - нации, которая считала себя исключительной и в то же время цивилизованной, история повторится.

Когда у наших соседей сносят памятники, проводят парады батальонов СС, отменяют 9 Мая и говорят, что подвиг советского народа преувеличен, а то и вовсе обвиняют его в агрессии, мы очень рискуем повторить эти сценарии. Вот об этом и был форум.

Какими бы ни были события внешние - чтобы "дома все было в порядке" - это самое главное для белорусов и, конечно, нашего Президента.

В рубрике "Время Первого" начнем с дел "бытовых" и пойдем, что называется от земли, ведь сейчас сезон картошки, а эта тема всегда на слуху - овощ как-никак можно считать национальным брендом. А уже после продолжим и вещами глобальными.

Эта неделя в президентском графике была разной: будничной с точки зрения переговоров и внутренней повестки и торжественной, как старт празднования 80-летия Великой Победы.

Если говорить о делах, в конце недели во Дворец приехал астраханский губернатор. Игорь Бабушкин в Минске в пятый раз. Это про стратегию в общих проектах, а их очень немало. Только наша сельхозтехника занимает в регионе 70 % рынка.

"Должен Вам сказать, что по качеству и цене конкурентов нам нет в Астраханской области", - отметил Президент.

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По его словам, спрос на такую продукцию есть, особенно со стороны государств Африки, поэтому лишних запасов на складах нет. Но при необходимости белорусские предприятия готовы произвести нужные для российской стороны объемы. "Мы всегда для России произведем. Хоть в третью, хоть в пятую смену для вас всегда произведем необходимое прицепное оборудование для тракторов, сельхозтехники", - сказал Александр Лукашенко.

Важная история - порты. В Астрахани они глубоководные. Туда и переориентировали белорусские товары, которые отправляются в страны Персидского залива после отказа балтийских государств сотрудничать.

"Грузы идут. Это лес, бумага, техника, удобрения. И мы готовы объем перевалки грузов значительно нарастить", - заверил Игорь Бабушкин.

Из бытового. Белорусская сторона готова ремонтировать и поставлять лифты. Для региона вопрос серьезный. В этом году на это выделили 454 миллиона российских рублей. 300 лифтов договорились купить у нас сразу по итогу визита.

Хорошо идет в Астраханской области наша молочка, а у нас их рыба.

Игорь Бабушкин, губернатор Астраханской области России:

"С рыбой все хорошо. Тот объем продукции рыбной, которую мы поставляем в Беларусь, сегодня наших партнеров устраивает".

Раз уж начали с будничного, что у нас в календаре белорусов? Правильно, мы всей страной сажаем картошку, а самые рачительные хозяева думают вперед про отопление.

Что касается картофеля в межсезон, эта тема бурно обсуждалась накануне в Сети. Кто-то не нашел его на прилавках, кто-то нашел, но некрасивую. Спросили министра, как ведомство среагировало.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Еще раз проревизировали, так сказать, наличие картофеля, поэтому с МАРТом мы вместе отработали эту ситуацию. И, в принципе, у нас в каждом магазине есть картофель. Допустим, я сам вчера был в магазине, обратил внимание, что есть картофель. Да, возможно, где-то могут быть повреждения, условно говоря, проволочником. Но это попадается только картофель, поэтому здесь больших проблем я не вижу, потому что надо понимать тоже, что одно дело, когда картофель только выкопали в сентябре месяце, в октябре, да, а другое дело, когда он уже, в принципе, прошел такой период хранения".

Вообще, белорусский картофель вполне уже может претендовать на диппаспорт. На этой неделе 100 килограммов с президентского подворья улетели в Дагестан. Проводил Хизри Асадулаев: художник и скульптор, работающий в Беларуси, но дагестанец по рождению. Он обмолвился о своем желании сделать в родном селе фестиваль драников именно из президентской картошки во время встречи Александра Лукашенко с представителями разных национальностей. Ответ не заставил себя ждать.

Хизри Асадулаев, председатель правления международного общественного объединения "Горо" (Россия):

"Человек, который слышит народ, который внимает просьбам и замечаниям и так далее, пожеланиям, это очень дорогого стоит. Мы же понимаем, насколько человек занят и государственные важные вопросы. А тут вот картошка. И вот услышал ведь, да, сблизить народы наши. За столом переговоров для галочки, а реально через желудок оно теплее и на самом деле приятнее".

К моменту, когда вышел анонс "Время Первого", картофель уже долетел. Очевидно, фестивалю высокогорных драников быть.

Пул в это время тоже летел, только севернее, в Волгоград. Откроем вам наши внутренние дела. Как правило, журналисты вылетают за день либо за два до главы государства, так же, как и официальные делегации. Если Москва встретила снегом, то Волгоград - ветрами.

Танцующий мост - это мост над Волгой. Пару лет назад его раскачало до волн на самом мосту в 1,5 метра. Никто не пострадал, конструкцию потом обследовали, все в порядке, просто ветер. Это коротко о Волгограде, до 61-го года в Сталинграде. Центр Юга России с Каспийскими циклонами, даже плюс 14 здесь пробирает до костей. Можно только представить, как было солдатам, осенью оборонявшим Сталинград.

Вера Юричева, ассистент пресс-службы губернатора Волгоградской области России:

"Каждый год с обновлением земли находят гильзы, неразорвавшиеся снаряды и даже останки героев, которые защищали и Сталинград, и Мамаев курган в том числе".

Часть зданий в Сталинграде не реконструируют осознанно. Наглядное пособие для всех, кто считает нацизм возможной идеологией сегодня. Провести патриотический форум Союзного государства именно здесь, на который съедутся представители еще 20 стран, будет попаданием в точку, так и скажет позже Александр Лукашенко. О том, что на форум приедут белорусские и российские лидеры, было известно заранее. Что знают и как относятся к белорусам?

"У меня были пассажиры из Беларуси. Были пассажиры, которые туда ездили к родственникам. И о них очень хорошее впечатление".

"Хороший президент, который построил свою политику в Беларуси и очень хорошее взаимоотношение ведет с Российской Федерацией".

"Оказывает содействие в решении общемировых проблем, выступает на стороне России, стратегический, политический и торговый партнер России".

Александр Лукашенко прилетит ровно по расписанию протокола. Теплая встреча у трапа, губернаторы, дипломаты, даже каравай будет родным.

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Практически сразу кортеж отправится на место встречи - Мамаев курган, где будет уже все организовано для возложения цветов к могилам героев.

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Мамаев курган и просто сбивающая с ног своей монументальностью "Родина - мать" дают первое и самое главное впечатление от Сталинграда. 200 дней боев, тыловой город, в котором вообще не прогнозировались сражения, в один момент стал ключевым местом Второй мировой. Гитлеровцы были уверены, его возьмут быстро. Разрушили до основания и не смогли ничего сделать. Ни перейти Волгу, ни оставить за собой это место. Силы сюда стягивались отовсюду, в итоге в Сталинграде погибло около 2 млн человек.

Возложат президенты и цветы к могиле Василия Чуйкова. Во многом благодаря решениям маршала Сталинград не был взят. Ему передали командование 62-й армией в самый опасный момент, и Чуйкову удалось завершить эту схватку в пользу Советского Союза.

Все эти люди и сломали хребет Третьему рейху. Из Сталинграда Красная армия дошла напрямую до Берлина без остановок, а немецкая 6-я и 4-я танковая, румынские 3-я и 4-я, итальянская 8-я армии были полностью разгромлены. В обороне Сталинграда сражалось немало белорусов. Наш Президент на форуме назовет их имена: "Это командующий Донским фронтом, один из маршалов Победы Константин Рокоссовский. Герои Советского Союза: летчики - Николай Карначенок, Иван Пстыго; танкисты - Иван Якубовский, Александр Лизюков; артиллеристы - Владимир Таранович, Израиль Бескин; пехотинцы - Владимир Марцинкевич, Викентий Скрыганов. Вошел в историю обороны города белорус Алексей Ващенко, закрывший своим телом амбразуру вражеского дзота. Его имя носит одна из улиц нынешнего города Волгограда. Спасибо вам, что помните".

Панорама этих событий в одном из самых известных музеев России. Здесь же, в Сталинграде, все организовано так, что вы вдруг попадаете в эпицентр войны. Как будто вот сейчас. Нужно идти в атаку или оплакивать близких. Каждая история здесь личная. Этим волгоградцам очень похожи на белорусов.

На форуме не раз прозвучит: "Нужно хорошо помнить, что конкретно делали фашисты, на тот момент считавшие себя самой цивилизованной нацией в мире". Только вдумайтесь - самой цивилизованной.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Людей заставляли самостоятельно укладываться на трупы, чтобы поместить в яму как можно больше тел. Забрасывали гранатами, чтобы еще лучше утрамбовать. Поднимаем свидетельские показания о том, как вспарывали животы беременным женщинам, прикладом разбивали головы грудным младенцам, забрасывали годовалых детей в окна горящих домов, подбрасывали малышей и ловили их штыками. На матерей, которые видели это и сходили с ума, устраивали охоту, как на зверей. Ранее эти документы были засекречены. Ну не принято было в советское время говорить о том, что особую жестокость демонстрировали литовские, латвийские, украинские нацисты. А сегодня в Прибалтийских странах и в Украине молодежь размахивает знаменами дивизий СС, ставит памятники фашистским палачам. И все это с молчаливого согласия остального Запада. Но мы-то молчать не должны. Мы для этого сегодня с вами и собрались".

На форум приехали участники из 20 стран. Делегации Китая, Вьетнама, Кубы, Монголии, Сербии, Словакии и практически всех постсоветских государств. Геополитика сейчас такая, что все хотят переписывать историю в свою пользу. Американцы вдруг решили праздновать День победы американцев во второй мировой 8 мая. Эту же дату Великобритания называет Днем победы в Европе. В Польше 8 мая празднуют Национальный день победы, и все бы ничего, если бы при этом хотя бы не отрицался подвиг советского народа. "Это преувеличение" - все чаще звучит на Западе. Из этого вытекает: "Мы знаем, как было на самом деле". А из этого вытекает: "Мы, европейские цивилизованные нации, знаем, как лучше….".

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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Идет война за умы наших людей и за головы. Современная горячая война невозможна без этой подготовки. В нашем обществе немало людей, которые думают: а ну чего там, поговорили-поговорили, к памятнику сходили сегодня, назад пришли и так далее. Нет. Как только забудем путь к Хатыни, Сталинграду, Брестской крепости, все вернется снова".

Эксперты в этом вопросе солидарны. Нет другой прививки от нацистской идеологии, кроме "дорогого опыта".

Андрей Манойло, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова (Россия):

"Неонацизм поднимает голову, но вот при этом совсем рядом от наших границ неонацизм захватил власть в целом государстве, которое тоже было частью Советского Союза, и за какие-то 20 с небольшим лет превратил братский украинский народ в население, в значительной своей части поддерживающее неонацистскую идеологию".

Беларусь и Россия уже переживали развал Советского Союза, где все, что так или иначе было с ним связано, от промышленности до художественных фильмов, трактовалось как устаревшее, ненужное, несовременное. Выросли поколения, где все западное считалось лучшим. Это ведь тоже был мягкий нарратив. Откажитесь от своего в пользу нового, европейского, самого хорошего.

Впереди у Москвы и Минска Парад Победы, куда приглашены лидеры Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Кубы, Сербии, Китая, Словакии. Это не полный список. Александр Лукашенко 9 Мая будет на параде и в Москве, и в Минске. Оба события обещают быть грандиозными.

"Надо сделать все, чтобы противостоять возрождению нацизма, распространению разрушительных идеологий русофобии, антисемитизма, любых форм расизма, национальной или религиозной нетерпимости. Так называемой исключительности", - сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что за всем этим кроются претензии на мировое господство, попытки давления или вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

"И, конечно, важно вместе формировать более справедливый многополярный миропорядок на принципах уважения интересов друг друга и права каждого на собственную модель развития", - заявил российский лидер.